AIXTRON Aktie steigt - 03.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von AIXTRON. Sie steigt um +3,31 % auf 59,86€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +4,02 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 59,86€, mit einem Plus von +3,31 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die AIXTRON Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +10,64 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +242,28 %.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,64 % 1 Monat +25,29 % 3 Monate +100,20 % 1 Jahr +398,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Stand: 03.06.2026, 09:44 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Aixtron-Aktie: Kursentwicklung mit Intraday-Schwankungen und jünglicher Erholung von ca. 54€ auf über 58–61€, samt Verkäuferüberhang nach der starken Rally. Nutzer verweisen auf fundamentale Treiber wie Auftragsdynamik in Optoelektronik und GaN sowie eine Onvista-Meldung zur Depositionstechnologie, während Jefferies-Kursziel knapp über 60€ zeigt. Divergierende Bewertungen (BoA 72€ vs DB Hold 43€) und steigende Short-Positionen prägen die Debatte.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,76 Mrd. € wert.

Der Stromhunger von KI und Rechenzentren ist enorm. Ein Energiemix wird den Bedarf decken, das lässt sich aus zahlreichen Studien ablesen. Herausfordernd bleiben Speicherlösungen und das entscheidende Nadelöhr Netzausbau. Ein starker, bislang noch …

So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,13 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,53 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.