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    Besonders beachtet!

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    AIXTRON Aktie steigt - 03.06.2026

    Am 03.06.2026 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um +3,31 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie steigt - 03.06.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.06.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von AIXTRON. Sie steigt um +3,31 % auf 59,86. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +4,02 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 59,86, mit einem Plus von +3,31 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die AIXTRON Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +10,64 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +242,28 %.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,64 %
    1 Monat +25,29 %
    3 Monate +100,20 %
    1 Jahr +398,19 %
    Stand: 03.06.2026, 09:44 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Aixtron-Aktie: Kursentwicklung mit Intraday-Schwankungen und jünglicher Erholung von ca. 54€ auf über 58–61€, samt Verkäuferüberhang nach der starken Rally. Nutzer verweisen auf fundamentale Treiber wie Auftragsdynamik in Optoelektronik und GaN sowie eine Onvista-Meldung zur Depositionstechnologie, während Jefferies-Kursziel knapp über 60€ zeigt. Divergierende Bewertungen (BoA 72€ vs DB Hold 43€) und steigende Short-Positionen prägen die Debatte.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,76 Mrd. € wert.

    Simpel und brutal: Ohne Atomstrom keine KI! Warum American Atomics, Infineon und Aixtron Schlüsselrollen spielen.


    Der Stromhunger von KI und Rechenzentren ist enorm. Ein Energiemix wird den Bedarf decken, das lässt sich aus zahlreichen Studien ablesen. Herausfordernd bleiben Speicherlösungen und das entscheidende Nadelöhr Netzausbau. Ein starker, bislang noch …

    So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,13 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,53 %.

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    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +3,18 %
    +12,14 %
    +26,98 %
    +102,92 %
    +404,93 %
    +106,41 %
    +245,31 %
    +947,24 %
    +883,22 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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