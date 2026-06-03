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    Besonders beachtet!

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    Inditex Aktie legt am 03.06.2026 stark zu

    Am 03.06.2026 ist die Inditex Aktie, bisher, um +4,30 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Inditex Aktie.

    Besonders beachtet! - Inditex Aktie legt am 03.06.2026 stark zu
    Foto: Inditex

    Inditex ist ein globaler Modegigant, der durch schnelle Trendanpassung und ein starkes Markenportfolio hervorsticht.

    Inditex aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.06.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Inditex Aktie. Mit einer Performance von +4,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Inditex Aktie. Nach einem Plus von +0,30 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 55,32, mit einem Plus von +4,30 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Inditex einen Gewinn von +3,02 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Inditex Aktie damit um +7,75 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,19 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -2,26 % verloren.

    Inditex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,75 %
    1 Monat +9,19 %
    3 Monate +3,02 %
    1 Jahr +16,15 %
    Stand: 03.06.2026, 09:44 Uhr

    Informationen zur Inditex Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Inditex Aktien. Damit ist das Unternehmen 172,35 Mrd. € wert.

    JEFFERIES stuft Inditex auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Textilkonzern habe einen robusten Jahresauftakt hingelegt, schrieb James Grzinic am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er sieht Umsatz …

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Inditex auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Textilkonzern sei gut ins Jahr gestartet und habe die Erwartungen an den Umsatz weitgehend erfüllt, mit den Bruttomargen sogar übertroffen, …

    Zara-Mutter Inditex mit gutem Jahresstart - Umsatz und Gewinn gesteigert


    Die Zara-Eigentümerin Inditex hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 der verhaltenen Konsumlaune getrotzt. Umsatz und Gewinn legten zu. Die neuen Frühjahrs- und Sommerkollektionen seien von den Kunden gut angenommen worden, teilte das …

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    Ob die Inditex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Inditex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Inditex

    +5,02 %
    +8,61 %
    +10,06 %
    +3,21 %
    +16,36 %
    +72,08 %
    +75,18 %
    +82,69 %
    +209,44 %
    ISIN:ES0148396007WKN:A11873
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    Markt Bote
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