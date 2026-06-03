Inditex Aktie legt am 03.06.2026 stark zu

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Inditex einen Gewinn von +3,02 % verbuchen.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Inditex Aktie. Mit einer Performance von +4,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Inditex Aktie. Nach einem Plus von +0,30 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 55,32€, mit einem Plus von +4,30 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Inditex ist ein globaler Modegigant, der durch schnelle Trendanpassung und ein starkes Markenportfolio hervorsticht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche ist die Inditex Aktie damit um +7,75 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,19 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -2,26 % verloren.

Inditex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,75 % 1 Monat +9,19 % 3 Monate +3,02 % 1 Jahr +16,15 %

Informationen zur Inditex Aktie

Stand: 03.06.2026, 09:44 Uhr

Es gibt 3 Mrd. Inditex Aktien. Damit ist das Unternehmen 172,35 Mrd. € wert.

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Inditex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Inditex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Inditex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.