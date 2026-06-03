Prosus Registered (N) Aktie fällt auf 41,22€ - 03.06.2026

Die Prosus Registered (N) Aktie ist bisher um -3,23 % auf 41,22€ gefallen. Das sind -1,38 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,43 %, geht es heute bei der Prosus Registered (N) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Prosus Registered (N) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -2,28 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um +4,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Prosus Registered (N) -23,31 % verloren.

Prosus Registered (N) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,70 % 1 Monat +0,48 % 3 Monate -2,28 % 1 Jahr -8,57 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Stand: 03.06.2026, 09:45 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 90,13 Mrd. € wert.

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Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.