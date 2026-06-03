RBC stuft Inditex auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Textilkonzern habe die Markterwartungen zum Jahresauftakt knapp übertroffen und zudem einen starken Start ins zweite Quartal hingelegt, auch wenn letzterer von positiven Kalendereffekten begünstigt worden sei, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 01:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 01:58 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,30 % und einem Kurs von 55,32EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Richard Chamberlain

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 62,00 € , was eine Steigerung von +17,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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