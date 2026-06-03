RBC stuft Inditex auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Textilkonzern habe die Markterwartungen zum Jahresauftakt knapp übertroffen und zudem einen starken Start ins zweite Quartal hingelegt, auch wenn letzterer von positiven Kalendereffekten begünstigt worden sei, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 01:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 01:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 01:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 01:58 / EDT
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Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,30 % und einem Kurs von 55,32EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Richard Chamberlain
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Chamberlain
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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