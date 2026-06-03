Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie steigt auf 34,80€ - 03.06.2026

Mit einer Performance von +2,65 % konnte die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,65 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie. Nach einem Plus von +1,65 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 34,80€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) ist ein österreichischer Premiumzulieferer für die Öl- und Gasindustrie, fokussiert auf Hochpräzisionsteile, Bohrstrangkomponenten und Downhole-Tools für Directional Drilling. Starke Nische im High-End-Segment, global tätig. Wichtige Wettbewerber: Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, NOV. USP: hohe Fertigungstiefe, Technologiefokus, Premiumqualität bei anspruchsvollen Bohrungen.

Obwohl sich die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,37 % hinnehmen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,39 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment einen Anstieg von +25,27 %.

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,58 % 1 Monat -6,39 % 3 Monate -3,37 % 1 Jahr +11,13 %

Informationen zur Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie

Stand: 03.06.2026, 09:45 Uhr

Es gibt 16 Mio. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktien. Damit ist das Unternehmen 551,20 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

Halliburton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. Baker Hughes Company Registered (A) notiert im Plus, mit +0,70 %.

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.