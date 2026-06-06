Dollar General ist das Paradebeispiel für dieses Problem, wie die Wirtschaftszeitschrift Barron's berichtet. 2010, kurz nach dem Börsengang nach der Finanzkrise, besaß das Unternehmen über 9.000 Filialen, von denen nur 13 Prozent einen Walmart im Umkreis von acht Kilometern hatten. Heute befinden sich etwa die Hälfte der 20.000 Dollar-General-Filialen in einem Umkreis von acht Kilometern um Walmart-Filialen. 7 Prozent liegen sogar weniger als 1,6 Kilometer von einem Walmart entfernt. Die Dollar-General-Aktie stieg zwischen 2010 und 2022 um über 1.000 Prozent, hat aber in den letzten fünf Jahren fast die Hälfte ihres Wertes verloren.

In einer Mitteilung vom Montag schrieb Bernstein-Analystin Zhihan Ma, dass sich die Gesamtzahl der Geschäftein den USA in ihrem Beobachtungsbereich, der großen Einzelhändler, von etwa 17.000 im Jahr 2007 auf rund 39.000 im Jahr 2025 mehr als verdoppelt habe. Dieses rasante Wachstum führe dazu, dass viele Geschäfte mittlerweile dicht an dicht stünden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Natürlich spielten auch andere Faktoren bei diesem Rückgang eine Rolle, wie etwa Personalmangel und Diebstahl. Zahlreiche Geschäfte, von Target bis Costco Wholesale, waren betroffen. Sie neigen auch dazu, ihre Geschäfte zusammen anzusiedeln, da sie davon ausgehen, dass die Kunden beide Standorte besuchen werden, bevor sie nach Hause fahren.

Ma stellt diese Logik jedoch infrage. "Filialen, die nicht in unmittelbarer Nähe von Konkurrenten liegen, verzeichneten ein höheres jährliches Besucherwachstum", schreibt sie. Und das betrifft nicht nur Dollar General. Ähnliche Muster beobachtete sie auch bei Dollar Tree. Dazu befinden sich die meisten Target-Filialen in der Regel in der Nähe von Walmart oder anderen großen Einzelhändlern.

Es gibt aber auch Ausnahmen. Dollar General könnte einfach besser funktionieren, wenn es sich auf seinen Kernmarkt im ländlichen Raum konzentriert, der naturgemäß nicht mit Geschäften gesättigt ist. Ebenso verhält es sich mit schlecht laufenden Target-Filialen, die nicht in der Nähe eines Walmart liegen, wahrscheinlich, weil sie sich in dicht besiedelten Stadtgebieten befinden, wo Kunden insgesamt mehr Auswahl haben, so Ma.

Die Vorstellung, der einzige Anbieter am Markt zu sein, ist zweifellos verlockend, doch Konkurrenz zu vermeiden, ist nicht immer möglich. Es ist deutlich einfacher, ein neues Geschäft zu eröffnen, als ein Unternehmen aufzubauen, das sich von der Masse abhebt und von den Kunden als preiswert wahrgenommen wird. Kein Wunder, dass so viele Einzelhändler Schwierigkeiten haben, sich zu etablieren.



Wachstum ist für Konsumgüterunternehmen eine heikle Angelegenheit. Ab einem gewissen Punkt ist dies jedoch unerlässlich: ausreichend Standorte zu haben. Die Förderung von Kundenbindung ist entscheidend und niemand beschwert sich jemals darüber, dass Walmart zu groß ist. Hinzu kommt das Problem der Kannibalisierung: Ab einem gewissen Punkt ziehen neue Filialen keine neuen Kunden mehr an, sondern nur noch dieselben Kunden, die zuvor bereits eine andere Filiale besucht haben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion