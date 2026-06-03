ANALYSE-FLASH
RBC senkt Rio Tinto auf 'Underperform' - Hebt Ziel auf 6400 Pence
- RBC stuft Rio Tinto auf Underperform herab
- Kursziel von 6300 auf 6400 Pence durch RBC
- Experte sieht bei Glencore mehr Wertpotenzial
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuf, aber das Kursziel von 6300 auf 6400 Pence erhöht. Ben Davis begründete den Schritt am Mittwoch mit der starken Kursentwicklung. Weiteres Aufwärtspotenzial für die Rohstoffpreise sei schwer zu erkennen angesichts von Warnsignalen aus der chinesischen Wirtschaft. Auch könnte Rio Tinto weitere teure Unternehmensmaßnahmen ergreifen, um den Kupferbereich zu stärken. Der Experte sieht bei Glencore mehr Wertpotenzial./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:05 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 94,28 auf Tradegate (03. Juni 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +3,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 118,12 Mrd..
Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,1641. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,67GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 82,00GBP was eine Bandbreite von -33,06 %/-12,87 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 6400 Euro
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Community Beiträge zu Rio Tinto - 852147 - GB0007188757
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Ich hab den Beitrg nur reingestellt, da der vorige Beitrag nicht ohne Marketing, ... zu alzeptieren lecbar ist.
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---> Das Kasiya-Projekt von Sovereign Metals (SVM) ist in Bezug auf Graphit absolut außergewöhnlich, da es die zweitgrößte Lagerstätte für Flockengraphit weltweit beherbergt
---> Sovereign Metals hat das Kasiya-Projekt im Januar 2026 durch den Nachweis von Schweren Seltenen Erden (HREE) massiv aufgewertet. Damit wird das Projekt zu einem Drei-Rohstoff-Giganten (Rutil, Graphit, Seltene Erden). Der Gehalt an schweren Seltenen Erden in Kasiya ist sowohl für Dysprosium als auch für Yttrium etwa siebenmal höher als in den fünf größten Seltenen-Erden-Minen.
https://www.gold-magazin.com/newmont-bald-nur-noch-nummer-2-rio-tinto-glencore-fusion-koennte-bergbauwelt-veraendern/#google_vignette