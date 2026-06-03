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    ANALYSE-FLASH

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    RBC senkt Rio Tinto auf 'Underperform' - Hebt Ziel auf 6400 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC stuft Rio Tinto auf Underperform herab
    • Kursziel von 6300 auf 6400 Pence durch RBC
    • Experte sieht bei Glencore mehr Wertpotenzial
    ANALYSE-FLASH - RBC senkt Rio Tinto auf 'Underperform' - Hebt Ziel auf 6400 Pence
    Foto: Rick Bowmer - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuf, aber das Kursziel von 6300 auf 6400 Pence erhöht. Ben Davis begründete den Schritt am Mittwoch mit der starken Kursentwicklung. Weiteres Aufwärtspotenzial für die Rohstoffpreise sei schwer zu erkennen angesichts von Warnsignalen aus der chinesischen Wirtschaft. Auch könnte Rio Tinto weitere teure Unternehmensmaßnahmen ergreifen, um den Kupferbereich zu stärken. Der Experte sieht bei Glencore mehr Wertpotenzial./rob/ajx/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:05 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 94,28 auf Tradegate (03. Juni 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +3,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 118,12 Mrd..

    Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,1641. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,67GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 82,00GBP was eine Bandbreite von -33,06 %/-12,87 % bedeutet.


    Rating: Underperform
    Analyst:
    Kursziel: 6400 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7413,12, was eine Steigerung von +7777,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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