RBC senkt Rio Tinto auf 'Underperform' - Hebt Ziel auf 6400 Pence

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 94,28 auf Tradegate (03. Juni 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +3,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,98 %.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 118,12 Mrd..

Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,1641. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,67GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 82,00GBP was eine Bandbreite von -33,06 %/-12,87 % bedeutet.