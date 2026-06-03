Börsenstart Europa - 03.06. - TecDAX schwach -0,71 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.762,55 PKT und fällt um -0,68 %. Top-Werte: AIXTRON +3,67 %, Redcare Pharmacy +2,26 %, Delivery Hero +2,18 % Flop-Werte: Stroeer -5,94 %, TKMS -3,21 %, Deutz -2,91 %

Der DAX bewegt sich bei 24.951,43 PKT und fällt um -0,60 %. Top-Werte: Zalando +2,10 %, RWE +1,34 %, Siemens Energy +1,06 % Flop-Werte: Scout24 -2,52 %, Rheinmetall -2,42 %, Fresenius -2,25 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:49) bei 4.212,90 PKT und fällt um -0,71 %.

Top-Werte: AIXTRON +3,67 %, SUESS MicroTec +3,38 %, SILTRONIC AG +1,44 %

Flop-Werte: IONOS Group -2,65 %, TeamViewer -2,55 %, Nemetschek -2,43 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.087,23 PKT und fällt um -0,21 %.

Top-Werte: Inditex +4,88 %, ENI +1,34 %, DANONE +1,33 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,83 %, Rheinmetall -2,42 %, Deutsche Telekom -2,23 %

Der ATX steht aktuell (09:59:29) bei 6.119,85 PKT und fällt um -0,59 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,73 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,96 %, Verbund Akt.(A) +0,94 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -1,97 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,12 %, Lenzing -1,07 %

Der SMI steht bei 13.244,49 PKT und verliert bisher -0,40 %.

Top-Werte: Geberit +0,93 %, Swiss Re +0,22 %, Nestle +0,14 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -16,16 %, Swisscom -1,49 %, Lonza Group -1,40 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:22) bei 8.175,69 PKT und fällt um -0,38 %.

Top-Werte: Veolia Environnement +1,83 %, DANONE +1,33 %, Air Liquide +1,17 %

Flop-Werte: Stellantis -1,75 %, Hermes International -1,72 %, BNP Paribas (A) -1,56 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.139,52 PKT und fällt um -0,27 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,62 %, Alfa Laval +1,23 %, Securitas Shs(B) +0,67 %

Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,29 %, Nordea Bank Abp -1,16 %, Swedbank Shs(A) -0,97 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:23) bei 5.970,00 PKT und steigt um +0,67 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,41 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,53 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,39 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,37 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,49 %, Public Power -1,12 %