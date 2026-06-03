Deutsche Anleihen
Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten
- Kurse deutscher Staatsanleihen geben deutlich nach
- Rendite zehnjähriger Bundesanleihe steigt auf 3,00
- Ölpreis treibt Inflationserwartungen und Anleihen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,22 Prozent auf 125,72 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,00 Prozent.
Die Lage im Iran-Krieg bleibt unklar. US-Präsident Trump bekräftigte am Vorabend ungeachtet gegenteiliger Aussagen aus dem Iran, dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über einen Rahmenvertrag andauern. Unterdessen haben die USA und der Iran sich eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert.
Die Festverzinslichen reagieren stark auf die Ölpreisentwicklung. Seit Kriegsbeginn Ende Februar sind die Inflationserwartungen deutlich gestiegen. An den Finanzmärkten wird überwiegend erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche ihre Leitzinsen anheben wird. Jüngste Aussagen von EZB-Vertretern deuten auch in diese Richtung./jsl/men
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.