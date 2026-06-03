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    Tradingchance

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    Fresenius am Jahrestief: Bullishe Chancen mit (Turbo)-Calls

    Kann die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 40 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

    Mit einem Kursrückgang von nahezu 25 Prozent seit dem Jahresbeginn zählt die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604) zu den schwächsten Werten im DAX für diesen Zeitraum. Notierte die Aktie noch am 19.2.26 mit 52,96 Euro auf einem neuen 12-Monatshoch, so verzeichnete sie am 2.6.26 bei 35,11 Euro ein neues Jahrestief, von dem sie sich bis zum Schlusskurs des 2.6.26 mit 36,45 Euro nach oben hin absetzen konnte.

    Da die durch den Nahostkonflikt gestiegenen Energiekosten sowie die Vorschläge zur deutschen Krankenhausreform den Aktienkurs übertrieben belastet hätten, bekräftigten die Experten von JP Morgan wegen der stabilen Gewinnerwartungen mit einem Kursziel von 56,60 Euro ihre Kaufempfehlung für die Fresenius-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 40 Euro zulegen, wo sie zuletzt am 22.5.26 notierte, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 36 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis bei 36 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000WA4KR02, wurde beim Aktienkurs von 35,70 Euro mit 0,227 – 0,237 Euro gehandelt.

    Legt die Fresenius-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 40 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,50 Euro (+110 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,175 Euro   

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,175 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SY355Q5, wurde beim Aktienkurs von 35,70 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Fresenius-Aktie auf 40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,78 Euro (+108 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,272 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,272 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MJ8EF77, wurde beim Aktienkurs von 35,70 Euro mit 0,55 – 0,56 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Fresenius-Aktie auf 40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,97 Euro (+73 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresenius-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fresenius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
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