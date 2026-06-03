RBC belässt Inditex auf 'Outperform' - Ziel 62 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,75 % und einem Kurs von 55,56 auf Tradegate (03. Juni 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um +8,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 173,78 Mrd..

Inditex zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -1,26 %/+11,31 % bedeutet.