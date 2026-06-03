ANALYSE-FLASH
RBC belässt Inditex auf 'Outperform' - Ziel 62 Euro
- RBC belässt Inditex auf Outperform mit Kursziel 62
- Textilkonzern übertraf Markterwartungen knapp
- Starker Start im zweiten Quartal mit Kalendereffekt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Textilkonzern habe die Markterwartungen zum Jahresauftakt knapp übertroffen und zudem einen starken Start ins zweite Quartal hingelegt, auch wenn letzterer von positiven Kalendereffekten begünstigt worden sei, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 01:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 01:58 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,75 % und einem Kurs von 55,56 auf Tradegate (03. Juni 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um +8,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 173,78 Mrd..
Inditex zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -1,26 %/+11,31 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 62 Euro