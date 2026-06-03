JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Georgina Johanan bezeichnete das erste Geschäftsquartal des Modeherstellers in einer ersten Reaktion am Mittwoch als sehr beruhigend, gerade weil es zuvor etwas Unruhe gegeben habe./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 07:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 07:17 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,75 % und einem Kurs von 55,56EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

