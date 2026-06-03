GOLDMAN SACHS stuft Inditex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Modeherstellers für das erste Geschäftsquartal liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Richard Edwards am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Im Mai hätten kalendarische Effekte die Geschäfte positiv beeinflusst./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 07:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,75 % und einem Kurs von 55,56EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Edwards

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

