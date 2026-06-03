Die Geschichten hinter den Tradern, die sich ihre Axi Select-Finanzierung verdient haben

Trading Triumphs ergänzt „The Strategy Room" von Axi Select, moderiert von der renommierten Devisenstrategin Kathy Lien von BK Forex, und ist Teil des Engagements von Axi für Inhalte, die Tradern zugutekommen. Während The Strategy Room der Frage nachgeht, wie Trader an die Märkte herangehen, befasst sich Trading Triumphs damit, wer sie sind und was es sie gekostet hat, dorthin zu gelangen.

SYDNEY, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die meisten finanzierten Handelsprogramme legen den Schwerpunkt auf Ergebnisse. Trading Triumphs konzentriert sich auf die Menschen, die dahinter stehen. Axi gibt heute den Start von „Trading Triumphs" bekannt, einer Content-Reihe von Axi Select, die sich den wahren Geschichten von Tradern widmet, die sich ihr Startkapital durch Disziplin, konsequentes Vorgehen und Beharrlichkeit erarbeitet haben.

Die Serie stellt Trader aus aller Welt vor, die sich über Axi Select weiterentwickelt und sich durch konstante Performance, diszipliniertes Risikomanagement und langfristiges Engagement für ihren Prozess Zugang zu Finanzkapital gesichert haben. Jede Geschichte kombiniert ein ausführliches schriftliches Profil, originelle Videoinhalte und begleitende Social-Media-Beiträge.

Greg Rubin, Head of Axi Select bei Axi, kommentierte:

„Hinter jedem Meilenstein der Finanzierung steckt eine Geschichte, die selten erzählt wird. Die Menschen sehen das Ergebnis, das Kapital, die Auszahlungen, den Erfolg. Was sie nicht sehen, sind die Jahre des Lernens, der Disziplin, der Rückschläge und der Beharrlichkeit, die davor lagen.

Trading Triumphs gibt unseren Tradern die Möglichkeit, diese Geschichten in ihren eigenen Worten zu erzählen. Sie spiegelt wider, wofür Axi Select konzipiert wurde: talentierte Trader zu unterstützen, ihnen zu helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, und ihnen auf der Grundlage ihrer Leistung Wachstumschancen zu bieten."

Die erste Geschichte handelt von Yoleny.G, einer Mutter, die ihre Trading-Karriere rund um ihr Familienleben aufgebaut hat. Durch Disziplin, Beständigkeit und langfristiges Engagement für ihren Prozess stieg sie bei Axi Select bis zur höchsten Förderstufe des Programms, Pro M, auf und erreichte das Ziel, das sie von Anfang an angetrieben hatte: ein Haus für ihre Familie zu kaufen.

Zukünftige Ausgaben werden Trader aus verschiedenen Ländern, Berufen und Hintergründen vorstellen – von Eltern, die das Trading mit dem Familienleben in Einklang bringen, bis hin zu Unternehmern, Fachleuten und autodidaktischen Marktteilnehmern.

Die Serie beginnt mit der Geschichte von Yoleny.

Lesen und beobachten

Lesen Sie den gesamten Blog: https://www.axi.com/int/blog/company-news/axi-select-trading-triumphs-yoleny

Sehen Sie sich die Geschichte von Yoleny an:

https://youtu.be/JTieJWQqrzA?si=qANS5rOlgL7EiidT

https://youtu.be/JTieJWQqrzA?si=qANS5rOlgL7EiidT Sehen SIe sich The Strategy Room von Axi Select an:

https://youtu.be/nvXwc2IStOU?si=7wiB0XSqZD9jJQV1

Informationen zu Axi

Axi ist eine weltweit tätige Online-Marke für den Devisen- und CFD-Handel mit Tausenden von Kunden in über 100 Ländern. Das Unternehmen verbindet Handelstechnologie, Schulungsangebote und leistungsorientierte Programme, darunter „Axi Select", um Händler aller Erfahrungsstufen zu unterstützen.

Medienanfragen: mediaenquiries@axi.com | Mehr erfahren: www.axi.com/int

Das Axi-Select-Programm ist nur für Kunden von AxiTrader LLC verfügbar. CFDs bergen ein hohes Risiko von Anlageverlusten. Dieser Inhalt ist möglicherweise in Ihrer Region nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Axi. Es gelten die üblichen Handelsgebühren und Mindesteinlagen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2918418/5999034/AXI_logo.jpg

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