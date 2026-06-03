Scout24 Aktie fällt um -2,56 % - 03.06.2026

Die Scout24 Aktie notiert aktuell bei 74,35€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,56 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,95 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute bei der Scout24 Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Scout24 Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,63 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Scout24 Aktie damit um +4,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,47 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -13,08 % verloren.

Scout24 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,47 % 1 Monat +4,47 % 3 Monate +7,63 % 1 Jahr -37,60 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Stand: 03.06.2026, 10:17 Uhr

Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,60 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,20 %.

Scout24 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.