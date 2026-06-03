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Scout24 Aktie fällt um -2,56 % - 03.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die Scout24 Aktie bisher Verluste von -2,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Scout24 Aktie.
Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.
Wie hat sich die Scout24-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Die Scout24 Aktie notiert aktuell bei 74,35€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,56 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,95 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute bei der Scout24 Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Obwohl die Scout24 Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,63 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Scout24 Aktie damit um +4,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,47 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -13,08 % verloren.
Scout24 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,47 %
|1 Monat
|+4,47 %
|3 Monate
|+7,63 %
|1 Jahr
|-37,60 %
Informationen zur Scout24 Aktie
Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,60 Mrd. € wert.
Börsenstart Europa - 03.06. - TecDAX schwach -0,71 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,20 %.
Scout24 Aktie jetzt kaufen?
Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.