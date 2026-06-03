Rheinmetall - Aktie mit schwachem Handelstag - 03.06.2026

Mit einer Performance von -2,36 % musste die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,13 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.166,80€, mit einem Minus von -2,36 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Rheinmetall Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -28,17 % hinnehmen.

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Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um -5,03 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -24,66 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,03 % 1 Monat -13,31 % 3 Monate -28,17 % 1 Jahr -36,74 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 03.06.2026, 10:18 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursdynamik der Rheinmetall-Aktie. Ein Backlog von ca. 64 Mrd. Euro und ein Umsatzwachstum von 40–50% in 2026 sprechen für Fundamentales, während das Ziel von 56 Mrd. Umsatz stark bewertet wird. Ein Großauftrag in Rumänien (5,7 Mrd. €) und CEO-Privatkäufe gelten als positives Vertrauenssignal; die Aktie bleibt jedoch volatil.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,60 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Während die Finanzmärkte nervös auf die Entwicklungen im Nahen Osten blicken, entsteht im Hintergrund ein anderer Megatrend, der für Anleger langfristig deutlich wichtiger werden könnte. Die Diskussion um die Straße […] The post Ein Rohstoff den man …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,23 %. Thales notiert im Minus, mit -0,22 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,93 %. Lockheed Martin legt um +0,05 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,13 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.