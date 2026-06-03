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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall - Aktie mit schwachem Handelstag - 03.06.2026

    Am 03.06.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um -2,36 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall - Aktie mit schwachem Handelstag - 03.06.2026
    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Wie hat sich die Rheinmetall-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -2,36 % musste die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,13 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.166,80, mit einem Minus von -2,36 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Rheinmetall Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -28,17 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um -5,03 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -24,66 % verloren.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,03 %
    1 Monat -13,31 %
    3 Monate -28,17 %
    1 Jahr -36,74 %
    Stand: 03.06.2026, 10:18 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursdynamik der Rheinmetall-Aktie. Ein Backlog von ca. 64 Mrd. Euro und ein Umsatzwachstum von 40–50% in 2026 sprechen für Fundamentales, während das Ziel von 56 Mrd. Umsatz stark bewertet wird. Ein Großauftrag in Rumänien (5,7 Mrd. €) und CEO-Privatkäufe gelten als positives Vertrauenssignal; die Aktie bleibt jedoch volatil.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,60 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,23 %. Thales notiert im Minus, mit -0,22 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,93 %. Lockheed Martin legt um +0,05 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,13 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -2,18 %
    -5,03 %
    -13,31 %
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    +1.279,25 %
    +1.822,24 %
    +50.353,17 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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