ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): U...

03.06.2026 / 10:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Unternehmen: ABO Energy KGaA

ISIN: DE0005760029



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Under review

seit: 03.06.2026

Kursziel: Under review

Kursziel auf Sicht 12 Monate

von:

Letzte 19.01.2026: Herabstufung von Kaufen auf Ratingänderung: Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal ändert seine Empfehlung und Kursziel auf UNDER REVIEW.

Zusammenfassung:

Der erste Entwurf des im Mai vorgelegten Sanierungsgutachtens attestiert ABO Energy, sanierungsfähig zu sein. Ziel des Unternehmens ist es nun, bis zum Ende der Stillhaltevereinbarung Ende Juli eine tragfähige Sanierungsfinanzierung zu erarbeiten. Aufgrund der Ergebnisse des Entwurfs hat das Unternehmen allerdings auch seine Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst und geht nunmehr nicht mehr davon aus, ein positives Konzernergebnis erzielen zu können. Für 2027 erwartet ABO Energy ein positives EBITDA. Nachdem aufgrund des Geschäftsverlaufs im Jahr 2026 ein Verlust der Hälfte des Grundkapitals besteht, hat ABO Energy für den 9. Juli eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um dies anzuzeigen. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 ist jetzt für Q3/26 geplant. Angesichts bisher fehlender testierter Zahlen für 2025 und großer Unsicherheit über den Verlauf der operativen und finanziellen Sanierung setzen wir unser Rating und das Kursziel auf 'under review' (Rating bisher: Hinzufügen, Kursziel bisher: EUR8,00).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=25a3e98d3eacf3fa7d6795839d7e22c1

Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen:

https://eqs-news.com/?origin_id=c6b64202-5f23-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

2338828 03.06.2026 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABO Energy Aktie Die ABO Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 5,93 auf Tradegate (03. Juni 2026, 09:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABO Energy Aktie um +1,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,84 %. Die Marktkapitalisierung von ABO Energy bezifferte sich zuletzt auf 54,83 Mio.. ABO Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 11,020 %.