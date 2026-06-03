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    Original-Research

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    ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): U...

    Für Sie zusammengefasst
    • First Berlin setzt Rating und Kursziel auf Überprüfung
    • Sanierungsgutachten bestätigt ABO Energy sanierungsfähig
    • Verlust von Hälfte des Grundkapitals und HV am 9. Juli
    Original-Research - ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): U...
    Foto: Horst Galuschka - picture alliance/dpa

    ^
    Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH

    03.06.2026 / 10:15 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
    Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

    Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA

    Unternehmen: ABO Energy KGaA
    ISIN: DE0005760029

    Anlass der Studie: Update
    Empfehlung: Under review
    seit: 03.06.2026
    Kursziel: Under review
    Kursziel auf Sicht 12 Monate
    von:
    Letzte 19.01.2026: Herabstufung von Kaufen auf Ratingänderung: Hinzufügen
    Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

    First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal ändert seine Empfehlung und Kursziel auf UNDER REVIEW.

    Zusammenfassung:
    Der erste Entwurf des im Mai vorgelegten Sanierungsgutachtens attestiert ABO Energy, sanierungsfähig zu sein. Ziel des Unternehmens ist es nun, bis zum Ende der Stillhaltevereinbarung Ende Juli eine tragfähige Sanierungsfinanzierung zu erarbeiten. Aufgrund der Ergebnisse des Entwurfs hat das Unternehmen allerdings auch seine Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst und geht nunmehr nicht mehr davon aus, ein positives Konzernergebnis erzielen zu können. Für 2027 erwartet ABO Energy ein positives EBITDA. Nachdem aufgrund des Geschäftsverlaufs im Jahr 2026 ein Verlust der Hälfte des Grundkapitals besteht, hat ABO Energy für den 9. Juli eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um dies anzuzeigen. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 ist jetzt für Q3/26 geplant. Angesichts bisher fehlender testierter Zahlen für 2025 und großer Unsicherheit über den Verlauf der operativen und finanziellen Sanierung setzen wir unser Rating und das Kursziel auf 'under review' (Rating bisher: Hinzufügen, Kursziel bisher: EUR8,00).

    Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

    Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
    https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=25a3e98d3eacf3fa7d6795839d7e22c1

    Kontakt für Rückfragen:
    First Berlin Equity Research GmbH
    Herr Gaurav Tiwari
    Tel.: +49 (0)30 809 39 686
    web: www.firstberlin.com
    E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

    Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
    Originalinhalt anzeigen:
    https://eqs-news.com/?origin_id=c6b64202-5f23-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

    2338828 03.06.2026 CET/CEST

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    ABO Energy

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    +1,72 %
    -0,84 %
    +0,17 %
    -84,06 %
    -90,18 %
    -87,08 %
    -38,41 %
    ISIN:DE0005760029WKN:576002
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABO Energy Aktie

    Die ABO Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 5,93 auf Tradegate (03. Juni 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABO Energy Aktie um +1,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von ABO Energy bezifferte sich zuletzt auf 54,83 Mio..

    ABO Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 11,020 %.


    Rating: Under
    Analyst:


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