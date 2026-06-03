Ölpreis steigt, absurde KI-Euphorie: Ideales Set-Up für Abverkauf?

Der Ölpreis steigt nach erneuter Konfrontation zwischen Iran und USA - während die KI-Euphorie durch Spekulations-Fieber immer absurder wird! Vor allem Privatinvestoren sind hochgehebelte Käufer von KI-Aktien - nun kommt mit den Börsengängen von SpaceX, OpenAI und Anthropic ein weitere Absauger von Liquidität an die Märkte. Ist der Abverkauf von Bitcoin und anderen Kryptos ein Vorzeichen für das, was auch auf die US-Aktienmärkte zukommt? Der längst eingepreiste Deal zwischen Trump und dem Iran rückt in immer weitere Ferne, die Straße von Hormus bleibt gesperrt, das Risiko einer Eskalation wird immer größer. Der steigende Ölpreis macht Geld wieder teurer (steigende Kapitalmarkt-Zinsen) - und das kann die hochgehebelten Investoren aus der Kurve werfen..

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