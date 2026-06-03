Zalando Aktie legt zu - 03.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von +2,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Zalando Aktie. Nach einem Plus von +3,15 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 24,190€, mit einem Plus von +2,63 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Zalando einen Gewinn von +23,82 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Zalando Aktie damit um +8,63 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,84 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,82 % verloren.

Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,63 % 1 Monat +14,84 % 3 Monate +23,82 % 1 Jahr -26,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Stand: 03.06.2026, 10:22 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zalando-Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte. Es wird ein Kursziel um 30 € bis Jahresende diskutiert; DAX-Abwärtsdruck wird als kurzfristig gesehen. Insiderkäufe (Anna Dimitrova) und Fonds-Positionen (D.E. Shaw, Marshall Wace, PDT) geben optimistisches Sentiment. Leerverkaufsdaten zeigen wechselnde Short-Positionen; die B2B-Plattformtransformation gilt als langfristiger Treiber. Aufwärtspotenzial bleibt Thema.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,40 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.