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    Besonders beachtet!

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    Zalando Aktie legt zu - 03.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Zalando Aktie bisher um +2,63 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Zalando Aktie.

    Besonders beachtet! - Zalando Aktie legt zu - 03.06.2026
    Foto: Bodo Marks - dpa

    Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

    Zalando aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.06.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von +2,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Zalando Aktie. Nach einem Plus von +3,15 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 24,190, mit einem Plus von +2,63 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Zalando einen Gewinn von +23,82 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Zalando Aktie damit um +8,63 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,84 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,82 % verloren.

    Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,63 %
    1 Monat +14,84 %
    3 Monate +23,82 %
    1 Jahr -26,70 %
    Stand: 03.06.2026, 10:22 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zalando-Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte. Es wird ein Kursziel um 30 € bis Jahresende diskutiert; DAX-Abwärtsdruck wird als kurzfristig gesehen. Insiderkäufe (Anna Dimitrova) und Fonds-Positionen (D.E. Shaw, Marshall Wace, PDT) geben optimistisches Sentiment. Leerverkaufsdaten zeigen wechselnde Short-Positionen; die B2B-Plattformtransformation gilt als langfristiger Treiber. Aufwärtspotenzial bleibt Thema.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.

    Zur Zalando Diskussion

    Informationen zur Zalando Aktie

    Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,40 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 03.06. - TecDAX schwach -0,71 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zalando

    +2,33 %
    +8,63 %
    +14,84 %
    +23,82 %
    -26,70 %
    -11,80 %
    -74,15 %
    -10,18 %
    +4,19 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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    Markt Bote
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