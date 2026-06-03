Take-Two-Aktie: Intakter Aufwärtstrend mit Konsolidierung unter Rekordhoch

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 191,20 US-Dollar (02.06.2026). Damit notiert die Take-Two-Aktie deutlich über dem Dreijahrestief von 123,38 US-Dollar und hat rund zwei Drittel der gesamten Spanne zwischen Tief und Hoch aufgeholt. Gleichzeitig bleibt ein spürbarer Abstand zum Rekordniveau von 225,30 US-Dollar bestehen. Charttechnisch befindet sich der Wert damit in einer mittleren bis oberen Zone des Dreijahreskorridors: Die Rallye seit 2023 ist weiterhin sichtbar, doch die Konsolidierung nach dem Hoch im Herbst 2025 wirkt noch nach.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von Take-Two Interactive Software einen klaren Übergang von einer engen Seitwärtsphase hin zu einem ausgeprägten Aufwärtstrend. Ausgehend von einem Tiefpunkt bei 123,38 US-Dollar Anfang Juni 2023 bewegte sich der Kurs zunächst monatelang in einer relativ schmalen Spanne um 130 bis 150 US-Dollar. Ab Ende 2024 setzte dann eine deutliche Trendbeschleunigung ein, die den Wert bis zum Dreijahreshoch bei 225,30 US-Dollar am 20. Oktober 2025 führte. Nach dieser Rallye folgte eine Konsolidierung auf höherem Niveau mit teils kräftigen Rücksetzern, ohne dass der übergeordnete Aufwärtstrend bislang vollständig gebrochen wurde.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie: Leichte Schwäche im intakten Aufwärtstrend

Die 200-Tage-Linie verläuft nach der starken Aufwärtsbewegung 2025 und der anschließenden Seitwärts- bis Abwärtskonsolidierung aktuell näherungsweise im Bereich von rund 195 US-Dollar. Mit einem Schlusskurs von 191,20 US-Dollar handelt die Aktie damit etwa 1,9 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Das signalisiert eine kurzfristige Schwächephase innerhalb eines übergeordnet weiterhin aufwärtsgerichteten Trends. Solange sich der Kurs in der Nähe der 200-Tage-Linie stabilisiert und Rücksetzer zügig aufgefangen werden, bleibt das langfristige Bild konstruktiv, auch wenn der unmittelbare Momentumimpuls derzeit nachgelassen hat.

Unterstützungen und Widerstände im Take-Two-Chart

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 188 bis 192 US-Dollar eine erste wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die in den letzten Handelstagen mehrfach angelaufen und verteidigt wurde. Darunter folgt eine breitere Auffangzone um 180 bis 182 US-Dollar, die bereits im März und April 2026 als Drehbereich fungierte. Ein Bruch dieser Region würde den Blick auf den Bereich um 170 bis 175 US-Dollar lenken, wo im Frühjahr 2026 markante Tiefs markiert wurden. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 200 und 205 US-Dollar auf einen hartnäckigen Widerstand, der bereits im Frühjahr 2025 und 2026 wiederholt Wendepunkt war. Gelingt hier ein Ausbruch, rücken die Zonen um 210 bis 215 US-Dollar sowie das Hochcluster zwischen 220 und 225 US-Dollar als nächste markante Widerstände in den Fokus.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Take-Two Interactive Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.