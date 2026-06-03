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    Nippon Paint und Sherwin-Williams geben Akzo-Nobel-Kaufpläne auf - Kurseinbruch

    Für Sie zusammengefasst
    • Nippon Paint und Sherwin verzichten auf Akzo-Übernahme
    • Aktionärsofferte von 73 Euro je Aktie abgelehnt
    • Akzo und Axalta planen Fusion mit 55 Prozent Anteil
    Nippon Paint und Sherwin-Williams geben Akzo-Nobel-Kaufpläne auf - Kurseinbruch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Nippon Paint Holdings und Sherwin-Williams wollen den Lack- und Farbenhersteller Akzo Nobel nicht mehr übernehmen. Die Firmen verwiesen in einer gemeinsamen Erklärung auf die vom niederländischen Konzern abgelehnten Offerten. An der Börse sackte der Kurs der Aktien um fast 19 Prozent ab.

    Akzo Nobel hatte Ende Mai mitgeteilt, dass der Vorstand ein eingegangenes unverbindliches und an Bedingungen geknüpftes Barangebot abgelehnt hat. Stattdessen hielten die Niederländer an ihren Fusionsplänen mit dem US-Rivalen Axalta fest.

    Der Offerte zufolge sollten die Aktionäre 73 Euro je Aktie in bar erhalten, die reguläre Jahres- und Zwischendividende ausgenommen und sah eine Zerschlagung des Konzerns vor. Akzo Nobel wäre damit mit rund 12,5 Milliarden Euro bewertet worden. Dem Vorstoß sei ein erstes Angebot vom 16. April vorausgegangen, das Akzo Nobel am 22. April abgelehnt habe, so die Niederländer.

    Akzo Nobel und Axalta hatten im November die Pläne für den Zusammengang beider Unternehmen angekündigt. Durch die Fusion soll ein Farbenhersteller mit einem geschätzten Unternehmenswert von rund 25 Milliarden US-Dollar (rund 21,5 Mrd Euro) entstehen. Akzo Nobel würde 55 Prozent an dem kombinierten Unternehmen halten und seine Börsennotierung nach New York verlegen./err/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Akzo Nobel Aktie

    Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 5,45 auf Tradegate (03. Juni 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Akzo Nobel Aktie um +2,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Akzo Nobel bezifferte sich zuletzt auf 9,26 Mrd..

    Akzo Nobel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Akzo Nobel Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -13,09 %/+23,89 % bedeutet.




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