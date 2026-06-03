Forge Resources - Analysten bekräftigen Kursziel von $1,20 und Buy-Rating

Die Analysten von Atrium Research bestätigen für die kanadische Forge Resources (WKN A40AT2 / CSE FRG) ihr Rating "Buy" sowie das Kursziel von 1,20 CAD. Anlass ist, dass das Unternehmen kürzlich den Abschluss und die vollständige Bezahlung wichtiger Infrastruktur auf seinem genehmigten Kohleprojekt La Estrella in Kolumbien meldete.

Phase 1 des Bergbaucamps wurde fertiggestellt und vom Personal bezogen. Ergänzend nahm Forge eine Kraftwerks- und Maschinenstation für die netzunabhängige Strom- und Druckluftversorgung in Betrieb und stellte eine betonierte Zufahrtsstraße für Schwerlasttransporte fertig. Im Rahmen seiner ESG-Bemühungen pflanzte das Unternehmen zudem rund 1.600 Bäume.

Während der untertägigen Rampenentwicklung wurden zwei weitere Kohleflöze durchteuft, erklärt Atrium. Damit erhöht sich die Zahl der bekannten Flöze für metallurgische Kohle und Kraftwerkskohle auf acht. Um das Material für den Weltmarkt zu klassifizieren, plant Forge, Exportgenehmigungen zu beantragen. Damit sollen repräsentative Kohleproben für fortgeschrittene Tests in ein US-Labor verschifft werden – ein strategischer Schritt, nachdem US-Behörden metallurgische Kohle 2025 als kritisches Material eingestuft haben. Als nächsten, potenziellen Kurskatalysator steht laut den Analysten die unmittelbar erwartete erste Kohleförderung aus einer Großprobe an.

Forge Resources startet Explorationskampagne auf Gold-Kupfer-Projekt Alotta

Parallel treibt Forge Resources sein Alotta-Projekt voran. Für 2026 ist eine 5.000 Meter umfassende Diamantbohrkampagne geplant. Die erste Phase über 2.500 Meter testet vier neu identifizierte geophysikalische Anomalien (Payoff, Severance, Alimony und Commission) mit starkem Gold-Kupfer-Porphyr-Potenzial. Diese Zonen wurden bislang nicht direkt erbohrt, jedoch lieferten historische Bohrungen an deren Rändern bereits signifikante Ergebnisse, wie etwa 1,31 g/t Gold über 78 Meter in der Payoff-Zone. Die aktuelle Zielgenerierung basiert auf einer neuen Modellierung magnetischer Vektorintensitäten (MVI), die tieferliegende magmatische Körper aufzeigt.

Zur Finanzierung der kanadischen Explorationsausgaben schloss Forge kürzlich eine Privatplatzierung erfolgreich ab. Durch die Ausgabe von Flow-Through-Einheiten nahm das Unternehmen in zwei Tranchen einen Bruttoerlös von 6,0 Millionen Dollar ein.

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