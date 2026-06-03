Die Entstehung des Silica Valley in Bahia

Seit Jahrhunderten ist der Aufstieg großer Volkswirtschaften eng mit der Beherrschung strategischer Rohstoffe und der Industrien verbunden, die sich um sie herum entwickelt haben. Eisen schuf Imperien und Infrastruktur. Kohle trieb die Industrielle Revolution an. Öl befeuerte Mobilität und globalen Handel. Kupfer elektrifizierte die Zivilisation. Jede Epoche hatte ihren prägenden Rohstoff, und jeder dieser Rohstoffe ermöglichte eine neue Welle menschlichen Fortschritts. Heute steht ein weiterer Rohstoff still und leise im Zentrum nahezu jeder bedeutenden technologischen Transformation des 21. Jahrhunderts: Silica.

Ohne Silica gäbe es kein Solarglas. Keine Halbleiter. Keine Glasfasernetze. Kein Siliziumkarbid für Elektrofahrzeuge. Keine Hochleistungskeramik. Keine leistungsfähigen Energiespeichersysteme. Von künstlicher Intelligenz und Rechenzentren über erneuerbare Energien bis hin zu Elektronik der nächsten Generation hängt die moderne Zivilisation zunehmend von einem Rohstoff ab, der von Investoren bislang weitgehend übersehen wird.

Mit dem technologischen Fortschritt steigen jedoch auch die Reinheitsanforderungen an die Materialien, die diese Entwicklungen überhaupt erst ermöglichen. Die Nachfrage verlagert sich zunehmend auf hochreines Silica, das für anspruchsvolle industrielle und technologische Anwendungen geeignet ist. Gleichzeitig gewinnt die Kontrolle über solche Ressourcen strategisch an Bedeutung, da Regierungen und Industrieunternehmen widerstandsfähigere Lieferketten jenseits traditioneller Produktionszentren aufbauen wollen.

Vor diesem Hintergrund verfolgt Homerun Resources Inc. das Ziel, hochreines Silica in Brasilien zur Grundlage einer vertikal integrierten Industrieplattform zu machen. Das Unternehmen strebt die Schaffung dessen an, was es als das „Silica Valley“ von Bahia bezeichnet: Ein vertikal integriertes industrielles Ökosystem, das auf einem der außergewöhnlichsten hochreinen Silica-Distrikte der Welt basiert. Von der Silica-Aufbereitung und Solarglasproduktion bis hin zu fortschrittlichen Materialien, Energiespeicherung und Technologielösungen soll aus einer einzigen Ressource eine Plattform entstehen, die mehrere globale Industrien bedient.

Silica ist der Ausgangspunkt.

Das Silica Valley ist das Ziel.

Die Vision

Während die strategische Bedeutung von Silica immer deutlicher wird, gibt es nur sehr wenige Unternehmen, die versuchen, eine gesamte Industrieplattform rund um diesen Rohstoff aufzubauen.

Die meisten Silica-Produzenten konzentrieren sich weiterhin auf die Förderung und den Verkauf von Rohmaterial. Der überwiegende Teil der Wertschöpfungskette – von der Aufbereitung und fortschrittlichen Materialien bis hin zu Fertigung und Technologieanwendungen – befindet sich in der Regel anderswo. Rohstoffe werden exportiert. Die Produkte mit der höchsten Wertschöpfung werden importiert.

Brasilien versucht seit Langem, diese Gleichung zu verändern.

Als eines der rohstoffreichsten Länder der Welt verfolgt Brasilien zunehmend das Ziel, mehr Wertschöpfung im eigenen Land zu halten, indem industrielle Verarbeitung, fortschrittliche Fertigung und Technologieentwicklung gefördert werden, anstatt Rohstoffe lediglich zu exportieren.

Initiativen von Institutionen wie der BNDES sowie bundesstaatliche Programme für strategische Mineralien spiegeln das übergeordnete Bestreben wider, entlang der Wertschöpfungskette weiter aufzusteigen, die heimische Industrie zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten für kritische Energie- und Technologieinfrastruktur zu verringern.

Die Strategie von Homerun passt bemerkenswert gut zu dieser Vision.

Anstatt hochreines Silica in das industrielle Ökosystem anderer Marktteilnehmer zu exportieren, versucht das Unternehmen, in Bahia ein eigenes Ökosystem aufzubauen.

Was mit der Konsolidierung eines hochreinen Silica-Distrikts begann, hat sich zu einer umfassenden Strategie entwickelt, die Aufbereitung, Solarglasproduktion, fortschrittliche Materialien, Energiespeicherung und Technologielösungen umfasst – alles aufgebaut auf einer einzigen strategischen Ressource.

Um die Bedeutung dieser Strategie zu verstehen, müssen Investoren zunächst verstehen, warum Homerun zunehmend weniger wie ein traditionelles Minenunternehmen und immer mehr wie das Fundament einer entstehenden Industrieplattform erscheint.

Nicht nur eine weitere Minengeschichte

Die meisten Minenunternehmen folgen einem vertrauten Weg: Eine Lagerstätte wird entdeckt. Eine Ressource wird definiert. Eine Machbarkeitsstudie wird abgeschlossen. Eine Mine wird gebaut. Der Rohstoff wird abgebaut und in den Markt verkauft. Die Wertschöpfung wird dabei weitgehend durch Menge und Qualität der Ressource, Produktionskosten und die jeweils vorherrschenden Rohstoffpreise bestimmt.

Die Strategie von Homerun ist grundlegend anders.

Während die Silica-Ressourcen des Unternehmens das Fundament bilden, richtet sich der Fokus des Managements zunehmend darauf, Wertschöpfung weit über das Minentor hinaus zu erfassen. Anstatt Silica lediglich abzubauen und zu exportieren, verfolgt Homerun ein vertikal integriertes Modell, das darauf abzielt, an mehreren Stufen der Wertschöpfungskette teilzunehmen – von Aufbereitung und Fertigung bis hin zu fortschrittlichen Materialien, Energiespeicherung und Technologielösungen.

Diese Unterscheidung ist wichtig. Die größten und erfolgreichsten Industrieunternehmen der Welt schaffen ihren größten Wert selten allein durch Rohstoffe. Vielmehr entsteht Wert häufig durch Verarbeitung, Fertigung, geistiges Eigentum, Technologie und wertschöpfende Produkte für Endmarktanwendungen.

Die Strategie von Homerun spiegelt genau diese Realität wider.

Was als Geschichte zur Entwicklung einer Ressource begann, entwickelt sich zunehmend zu einer Plattformgeschichte. Das Ziel des Unternehmens besteht nicht lediglich darin, Silica zu verkaufen. Das Ziel besteht darin, Wert aus allem zu erfassen, was Silica werden kann.

Um das Ausmaß dieses Anspruchs besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die 4 kommerziellen Plattformen, die inzwischen das Fundament der langfristigen Strategie von Homerun bilden:

Plattform 1: Silica-Aufbereitung

Die erste Plattform bildet das Fundament der gesamten Strategie.

Hochreines Silica ist bereits ein wertvoller industrieller Rohstoff. Sein Wert kann jedoch erheblich steigen, sobald höhere Reinheitsgrade erreicht und zusätzliche Anwendungen erschlossen werden.

Homeruns Aufbereitungs-Roadmap ist auf eine 3-phasige Entwicklung ausgelegt:

Phase 1 zielt auf rund 350.000 Tonnen pro Jahr (tpy) 3N-Silica, also mehr als 99,9% SiO₂ . Dieses Material soll Industriemärkte bedienen und als Ausgangsmaterial für die geplante Solarglasproduktion des Unternehmens dienen.

. Dieses Material soll Industriemärkte bedienen und als Ausgangsmaterial für die geplante Solarglasproduktion des Unternehmens dienen. Phase 2 zielt auf 4N-Silica, also mehr als 99,99% SiO₂ , und eröffnet Möglichkeiten in fortschrittlichen Industrieanwendungen, optischen Produkten und Spezialmaterialien.

, und eröffnet Möglichkeiten in fortschrittlichen Industrieanwendungen, optischen Produkten und Spezialmaterialien. Phase 3 konzentriert sich auf 5N-Silica, also mehr als 99,999% SiO₂, einen Reinheitsgrad, der mit einigen der weltweit hochwertigsten Silica-Anwendungen verbunden ist, darunter halbleiterbezogene Produkte, Quarzware (fused silica) und fortschrittliche Technologiemärkte.

Wichtig ist: Homerun bewegt sich nicht mehr nur auf konzeptioneller Ebene. Das Unternehmen hat kürzlich Minerali Industriali Engineering (MIE) und Dorfner Anzaplan beauftragt, Engineering, Prozessroutenentwicklung und künftige Kapitalkostenschätzungen (CAPEX) für die geplante Aufbereitungsplattform voranzutreiben.

Dies markiert einen wichtigen Übergang. In der Vergangenheit lag der Fokus des Managements darauf, die Qualität der Ressource zu validieren und mögliche Aufbereitungswege zu identifizieren. Die aktuelle Phase richtet sich zunehmend auf die industrielle Umsetzung. Dadurch scheint sich die Aufbereitungsplattform von einem technischen Konzept zu einem potenziellen kommerziellen Geschäft zu entwickeln.

Noch wichtiger: Sie bildet die entscheidende Verbindung zwischen der Ressource selbst und vielen der nachgelagerten Chancen, die daraus entstehen können.

In vielerlei Hinsicht beginnt das Konzept des Silica Valley mit der Aufbereitung. Denn sobald Silica auf immer höhere Reinheitsgrade gebracht werden kann, werden völlig neue Industrien zugänglich.

Die nächste Plattform ist vielleicht das sichtbarste Beispiel für diese Chance:

Plattform 2: Solarglasproduktion

Wenn die Aufbereitungsplattform das Fundament bildet, dann stellt die Solarglasplattform den ersten großindustriellen Ausdruck von Homeruns umfassenderer Vision dar.

In der Vergangenheit betrachteten Investoren das Unternehmen weitgehend als Geschichte zur Entwicklung einer Ressource. Der Abschluss der Bankable Feasibility Study (BFS; eine bankfähige Machbarkeitsstudie) für eine geplante Solarglasproduktionsanlage in Bahia dürfte diese Wahrnehmung grundlegend verändert haben.

Die BFS beschreibt ein Projekt, das in der Lage sein soll, jährlich rund 365.000 Tonnen antimonfreies Solarglas zu produzieren. Damit positioniert sich Homerun als potenziell erster großindustrieller Solarglashersteller in Nord-, Mittel- und Südamerika. Noch wichtiger ist: Die Studie lieferte erstmals einen umfassenden technischen und wirtschaftlichen Rahmen für das langjährige Ziel des Managements, wertschöpfende Produktionskapazitäten direkt neben den eigenen Silica-Ressourcen aufzubauen.

Die ausgewiesenen wirtschaftlichen Kennzahlen sind robust. Die BFS weist einen geschätzten Net Present Value (NPV) nach Steuern von rund 670 Mio. USD, eine Internal Rate of Return (IRR) von 20,2% und eine Amortisationszeit von 7,6 Jahren aus. Während die künftige Entwicklung letztlich von Finanzierung, Bau, Betriebsbedingungen und Marktnachfrage abhängen wird, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass das Projekt über die wirtschaftlichen Merkmale verfügen könnte, die für eine großindustrielle Entwicklung erforderlich sind.

Die Bedeutung der BFS geht jedoch weit über die reinen Zahlen hinaus:

Vor der BFS existierte die Solarglasanlage weitgehend als strategisches Konzept. Nach der BFS wurde daraus ein technisch ausgearbeitetes Industrieprojekt.

Vor der BFS bewerteten Investoren eine Vision. Nach der BFS konnten sie einen konkreten Bauplan bewerten.

Diese Unterscheidung ist entscheidend. Die Solarglasanlage ist nicht einfach eine weitere nachgelagerte Chance. Sie stellt eine direkte Verbindung zwischen Homeruns Silica-Ressourcen und einem der am schnellsten wachsenden Industriesektoren der Welt her. Jedes Solarmodul benötigt Solarglas. Da der weltweite Strombedarf weiter steigt und Staaten zunehmend nach größerer Energiesicherheit und heimischen Produktionskapazitäten streben, dürfte die Nachfrage nach Solarglas ein kritischer Bestandteil künftiger Energieinfrastruktur bleiben.

Für Homerun schafft die Anlage zudem einen wichtigen strategischen Vorteil: Anstatt gereinigtes Silica an Drittanbieter zu verkaufen, will das Unternehmen selbst zum Hersteller werden. Dadurch strebt das Management an, zusätzliche Margen zu erfassen, die Kontrolle über die Lieferkette zu stärken und einen langfristigen industriellen Anker für die umfassendere Silica-Valley-Strategie zu etablieren.

Vielleicht am wichtigsten: Die derzeit geplante Anlage könnte lediglich den ersten Schritt eines deutlich größeren industriellen Ausbaus darstellen. Laut BFS-Präsentation sieht das Standortlayout Platz für eine potenzielle zweite Produktionslinie vor, die die Produktionskapazität künftig möglicherweise verdoppeln könnte. Obwohl eine solche Erweiterung derzeit noch konzeptionell ist, zeigt sie, wie das Management das Projekt offenbar betrachtet – nicht als alleinstehende Anlage, sondern als Fundament einer deutlich größeren Industrieplattform.

Und genau dieses Konzept der Skalierbarkeit beginnt Homerun von vielen traditionellen Ressourcenunternehmen zu unterscheiden. Das Ziel besteht nicht länger lediglich darin, eine Mine zu entwickeln. Das Ziel besteht darin, Industrien rund um die Mine aufzubauen.

Plattform 3: Fortgeschrittene Materialien

Während die Solarglasplattform derzeit möglicherweise die größte Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zieht, könnte sich die Plattform für fortgeschrittene Werkstoffe langfristig als eine der bedeutendsten Chancen innerhalb des Homerun-Ökosystems erweisen.

Der Grund dafür ist einfach. Historisch gesehen wurden die höchsten Margen entlang der Silica-Wertschöpfungskette nur selten mit dem Rohstoff selbst erzielt. Stattdessen steigt die Wertschöpfung in der Regel, je weiter Silica in spezialisierte und technologisch anspruchsvollere Anwendungen vordringt.

Genau hier werden die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Homerun besonders interessant. Gemeinsam mit Forschern der University of California, Davis untersucht das Unternehmen Wege, sein Silica aus Bahia in eine Reihe fortschrittlicher Materialien zu verwandeln, darunter Quarzglas (fused silica), Siliziumkarbid (SiC) und weitere hochreine, aus Silica abgeleitete Produkte.

Für viele Investoren mögen diese Märkte zunächst wenig mit traditionellem Bergbau zu tun haben. In Wirklichkeit gehören sie jedoch zu den strategisch wichtigsten Materialbereichen, die die moderne Industrie stützen.

Siliziumkarbid etwa hat sich zu einem kritischen Material für Leistungselektronik der nächsten Generation entwickelt. Im Vergleich zu herkömmlichem Silizium kann SiC bei höheren Temperaturen, höheren Spannungen und mit höherer Effizienz arbeiten. Dadurch wird es zunehmend attraktiv für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energiesysteme, industrielle Energieanwendungen und Rechenzentrumsinfrastruktur.

Auch Quarzglas (fused silica) spielt eine wesentliche Rolle in Branchen von Halbleitern und Photonik bis hin zu Telekommunikation und fortschrittlicher Fertigung.

Das sind keine Rohstoffmärkte. Es sind Technologiemärkte. Und Technologiemärkte erzielen häufig deutlich höhere Margen als Märkte für Industrieminerale.

Besonders interessant an Homeruns Position ist, dass das Management versucht, diese Chancen ausgehend von einer Ressource zu entwickeln, die bereits ungewöhnlich hohe Reinheitsmerkmale gezeigt hat. Anstatt Ausgangsmaterial von externen Lieferanten zu beziehen, prüft das Unternehmen Wege, Ressourcenkontrolle, Aufbereitung und die Entwicklung fortgeschrittener Werkstoffe in einem einzigen Ökosystem zu integrieren.

Dieser Ansatz befindet sich weiterhin in der technischen Entwicklung und Kommerzialisierungsplanung. Kundenqualifikation, Skalierungsarbeiten und Marktakzeptanz werden weitere Fortschritte erfordern. Dennoch ist die Richtung bemerkenswert.

Die meisten Rohstoffunternehmen versuchen, einen Schritt weiter in die Wertschöpfungskette vorzudringen. Homerun versucht mehrere. Die Initiativen des Unternehmens im Bereich fortgeschrittener Materialien deuten darauf hin, dass das Management nicht nur industrielle Anwendungen für Silica verfolgt, sondern auch Chancen in einigen der technologisch anspruchsvollsten Segmente der globalen Materialwirtschaft auslotet.

Damit erweitert das Unternehmen potenziell seinen adressierbaren Markt weit über traditionelle Industrieminerale hinaus.

Doch selbst diese Chancen könnten nur ein Teil des größeren Bildes sein. Denn über Materialien hinaus positioniert sich Homerun auch in einem weiteren schnell wachsenden Bereich: Energieinfrastruktur.

Und anders als viele Energietechnologien, die auf knappe oder teure Rohstoffe angewiesen sind, beginnt diese Plattform mit etwas, das Homerun bereits im Überfluss besitzt: Silica.

Plattform 4: Energielösungen

Auf den ersten Blick mögen Energiespeicherung, künstliche Intelligenz und Energiemanagementsoftware wenig mit einem Silica-Entwicklungsunternehmen zu tun haben. Doch innerhalb der umfassenderen Strategie von Homerun stellen diese Initiativen eine logische Erweiterung des Bestrebens dar, weiter in die nachgelagerten Wertschöpfungsstufen vorzudringen und an höherwertigen Bereichen des industriellen Ökosystems teilzunehmen, das das Unternehmen aufbaut.

Das Kernstück dieser Plattform ist Enduring, eine Langzeit-Thermoenergiespeichertechnologie, die ursprünglich über viele Jahre hinweg durch Forschungsarbeiten mit Unterstützung des U.S. Department of Energy und des National Renewable Energy Laboratory (NREL) entwickelt wurde.

Anders als herkömmliche Batteriesysteme, die auf elektrochemischer Speicherung beruhen, nutzt Enduring Silicasand als thermisches Speichermedium. Dadurch kann Energie als Wärme gespeichert und bei Bedarf wieder freigesetzt werden. Die Technologie ist darauf ausgelegt, Langzeit-Speicherlösungen für Industrie-, Versorgungs- und Infrastrukturanwendungen bereitzustellen und dabei potenziell niedrigere Kosten sowie längere Betriebslebensdauern als viele alternative Speichertechnologien zu ermöglichen.

Für Homerun liegt die strategische Bedeutung auf der Hand. Das Unternehmen kontrolliert den Rohstoff. Es verfolgt Kommerzialisierungsrechte. Und es beabsichtigt, an künftigen Einsatzmöglichkeiten teilzunehmen.

Nur wenige Rohstoffunternehmen verfügen sowohl über Zugang zum Ausgangsmaterial als auch zur Technologieplattform selbst. Diese Unterscheidung ist wichtig, da Technologieunternehmen häufig anders bewertet werden als Minen- oder Fertigungsunternehmen.

Minenunternehmen erzielen typischerweise Einnahmen durch den Verkauf von Tonnen. Technologieplattformen können Einnahmen durch Systeminstallationen, Lizenzvereinbarungen, geistiges Eigentum und wiederkehrende Serviceverträge generieren. Enduring eröffnet potenziell Zugang zu jeder dieser höherwertigen Umsatzmöglichkeiten.

Die Plattform wird noch interessanter, wenn sie gemeinsam mit The Hub betrachtet wird, Homeruns KI-gestütztem Energiemanagementsystem. The Hub ist darauf ausgelegt, dezentrale Energieanlagen, Batteriespeichersysteme und Microgrids zu optimieren, und soll Echtzeitüberwachung, prädiktive Analysen sowie autonome Energiemanagement-Funktionen ermöglichen. Auch wenn sich die Plattform noch in einer frühen kommerziellen Entwicklungsphase befindet, spiegelt sie den umfassenderen Anspruch des Managements wider, nicht nur an Energieinfrastruktur teilzunehmen, sondern auch an den Software- und Intelligenzschichten, die diese zunehmend steuern.

Die geplante Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an SeisSolar Fotovoltaica, einem europäischen Anbieter alternativer Energielösungen für Gewerbe- und Industriekunden, erweitert diese Strategie zusätzlich, indem sie eine etablierte Kundenbasis, Vertriebskanäle und Erfahrung bei der Umsetzung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien in Europa hinzufügt.

Ein weiterer bemerkenswerter Bestandteil dieser Plattform ist Homeruns Perowskit-PV-Technologieportfolio in Europa. Laut der jüngsten Unternehmenspräsentation besitzt das Unternehmen diese Technologie zu 100%, gestützt durch 15 Jahre Erfahrung im Bereich PV-Technologie und eine berichtete Effizienzerhaltung von mehr als 95% nach über 5.000 Stunden. Die Präsentation hebt zudem die Anerkennung als Key Innovator durch den European Commission Innovation Radar im Dezember 2025 sowie einen Stabilitätsdurchbruch bei großflächigen Perowskitmodulen im Januar 2026 hervor.

Obwohl es sich noch um einen aufstrebenden Technologiebereich handelt, fügt die Perowskit-Technologie Homeruns Strategie im Bereich Energielösungen eine weitere Ebene potenzieller Chancen hinzu. Gleichzeitig unterstreicht sie einen zentralen Aspekt der Unternehmensstrategie: Das Management beschränkt sich nicht auf die Förderung von Silica oder die Herstellung von Solarglas, sondern positioniert das Unternehmen entlang mehrerer Stufen der Solar- und Energieinfrastruktur-Wertschöpfungskette.

Betrachtet man Enduring, The Hub, SeisSolar und Perowskit-PV gemeinsam, ergibt sich etwas, das im Rohstoffsektor ungewöhnlich ist. Diese Initiativen schaffen Zugang zu Technologie, Systemintegration, Software und potenziell wiederkehrenden Einnahmen.

Ob diese Projekte letztlich einen großflächigen kommerziellen Erfolg erreichen werden, bleibt abzuwarten. Sie unterstreichen jedoch ein wiederkehrendes Thema der Homerun-Geschichte.

Das Management versucht nicht einfach nur, Rohstoffe zu verkaufen. Es konzentriert sich auch nicht ausschließlich auf die Herstellung von Produkten. Zunehmend baut das Unternehmen eine integrierte Plattform auf, die Materialien, Fertigung, Infrastruktur und Technologie miteinander verbindet.

Betrachtet man die 4 kommerziellen Plattformen gemeinsam, entsteht ein deutlich größeres Bild. Die Silica-Ressource mag das Fundament sein, doch das eigentliche Ziel ist die Schaffung eines industriellen Ökosystems, das Wertschöpfung in mehreren Bereichen der modernen Wirtschaft ermöglichen kann.

In diesem Zusammenhang erscheint Enduring weniger als Nebenprojekt, sondern vielmehr als Hinweis darauf, wie weit Homeruns Ambitionen inzwischen reichen.

Das Unternehmen bewegt sich nicht nur weiter entlang der Wertschöpfungskette in Richtung Verarbeitung und Fertigung, sondern erweitert seinen Fokus auch auf Technologie, Software, Systemintegration und geistiges Eigentum. Für Investoren macht dies die Plattform für Energielösungen zu einem der deutlichsten Beispiele dafür, wie sich Homerun über die Grenzen eines traditionellen Rohstoffunternehmens hinaus entwickelt.

Diese umfassendere Vision wird vielleicht am besten durch das Konzept veranschaulicht, das mittlerweile im Zentrum der Unternehmensidentität von Homerun steht: Das Silica Valley.

Vom Silica Distrikt zum Silica Valley

Einzeln betrachtet mögen Homeruns 4 kommerzielle Plattformen wie separate Initiativen erscheinen:

Ein Aufbereitungsgeschäft Ein Solarglas-Produktionsprojekt Eine Plattform für fortgeschrittene Materialien Ein Portfolio an Energielösungen

Zusammengenommen jedoch offenbaren sie etwas deutlich Größeres: Ein industrielles Ökosystem.

Dies ist das Konzept, das das Management als „Silica Valley“ bezeichnet. Auf den ersten Blick mag der Begriff ambitioniert klingen. Bei genauerer Betrachtung zeigt er jedoch, wie das Management die langfristige Chance in Bahia versteht.

Silicon Valley wurde nicht zu einem globalen Innovationszentrum, weil ein einzelnes Unternehmen eine Ressource entdeckt hat. Es wurde zu einem globalen Innovationszentrum, weil sich ein Ökosystem rund um eine strategische Technologie gebildet hat.

Ähnlich sind große Industriecluster weltweit entstanden, weil Ressourcen, Infrastruktur, Talent, Fertigungskapazitäten, Forschungseinrichtungen und Endmärkte zunehmend an einem Ort zusammenkamen.

Das Management scheint in Bahia ein ähnliches Konzept zu verfolgen, wenn auch auf Basis einer ganz anderen strategischen Ressource.

In den vergangenen Jahren hat Homerun systematisch viele der zentralen Bausteine zusammengeführt, die ein solches Ökosystem unterstützen können. Dazu gehören:

Hochreine Silica-Ressourcen

Langfristige Minenrechte

Industrieflächen und Oberflächenrechte

Staatliche Unterstützung und institutionelles Engagement

Infrastruktur sowie Zugang zu Erdgas

Aufbereitungstechnologien

Wege in die industrielle Fertigung

Forschungspartnerschaften

Kommerzielle Vertriebskanäle

Initiativen im Bereich Energietechnologie

Einzeln betrachtet mag jeder dieser Meilensteine inkrementell erscheinen. Zusammengenommen beginnen sie jedoch, wie das Fundament eines regionalen Industrieclusters auszusehen, das rund um Silica und dessen nachgelagerte Anwendungen aufgebaut wird.

Im Zentrum dieser Strategie steht eine einfache, aber kraftvolle Idee:

1 Ressource. 4 Plattformen. Mehrere Industrien.

Anstatt Silica in die Wertschöpfungskette anderer Marktteilnehmer zu exportieren, versucht Homerun, an mehreren der Industrien teilzunehmen, die auf diesen Rohstoff angewiesen sind.

Dazu zählen derzeit Silica-Aufbereitung, Solarglasproduktion, fortgeschrittene Materialien und Energielösungen. Einzeln betrachtet könnte jede Plattform ein eigenständiges Geschäft tragen. Zusammengenommen zeigen sie das Ausmaß der größeren Chance, die das Management in Bahia verfolgt.

Der Bahia-Vorteil

Selbst die stärkste Industriestrategie braucht den richtigen Standort. In vielerlei Hinsicht könnte Bahia einer der wichtigsten und zugleich am meisten unterschätzten Bestandteile der Homerun-Story sein.

Historisch gesehen sind Industriecluster dort entstanden, wo mehrere entscheidende Faktoren gleichzeitig zusammenkamen: Rohstoffverfügbarkeit, Infrastruktur, Energie, Transportzugang, Arbeitskräfte und unterstützende Regierungspolitik.

Das Management ist der Ansicht, dass Bahia viele dieser Vorteile bietet. Die Region verbindet Zugang zu hochreinen Silica-Ressourcen mit bestehender Transportinfrastruktur, industriellen Entwicklungsinitiativen, Tiefwasser-Exportrouten und wachsender Kapazität im Bereich erneuerbarer Energien.

Gleichzeitig legen Brasiliens übergeordnete wirtschaftliche Ziele zunehmend Wert auf heimische Wertschöpfung, fortschrittliche Fertigung und eine stärkere Beteiligung an strategischen industriellen Lieferketten.

Dieses Umfeld erscheint besonders relevant für Homeruns vertikal integrierten Ansatz. Anstatt Silica zu ausländischen Verarbeitern und Herstellern zu verschiffen, will das Unternehmen Aufbereitung, Fertigung und Technologieentwicklung näher an die Ressource selbst bringen. Auf diese Weise strebt das Management an, einen größeren Anteil der wirtschaftlichen Wertschöpfung zu erfassen und gleichzeitig zu Brasiliens langfristigen industriellen Entwicklungszielen beizutragen.

Auch der Zeitpunkt könnte von Bedeutung sein. Weltweit überprüfen Regierungen und Unternehmen ihre Abhängigkeiten in den Lieferketten neu und streben nach größerer Widerstandsfähigkeit in kritischen Industrien.

Von Halbleitern und Energieinfrastruktur bis hin zu fortschrittlicher Fertigung und strategischen Rohstoffen hat sich der Fokus zunehmend verschoben: Weg von der reinen Sicherung von Rohmaterialien, hin zur Sicherung vollständiger industrieller Fähigkeiten. Dieser Trend könnte Chancen für neue regionale Fertigungszentren schaffen, die in der Lage sind, wachsende heimische und internationale Nachfrage zu bedienen.

Die Strategie von Homerun ist genau darauf ausgerichtet, von dieser Verschiebung zu profitieren.

Anstatt sich ausschließlich als Rohstofflieferant zu positionieren, baut das Unternehmen eine Industrieplattform auf, die von einem einzigen geografischen Zentrum aus mehrere Sektoren bedienen kann. Bei Erfolg könnte Bahia letztlich mehr werden als nur der Standort einer Silica-Lagerstätte. Es könnte zum Standort eines entstehenden Industrieclusters werden, das rund um einen der vielseitigsten Rohstoffe der modernen Wirtschaft aufgebaut ist.

Timing ist alles

Selbst die stärkste Industriestrategie kann scheitern, wenn das Timing nicht stimmt. Im Fall von Homerun scheinen jedoch mehrere kraftvolle Trends gleichzeitig zusammenzulaufen.

Über Jahrzehnte hinweg stellten viele Industrien Effizienz über alles andere. Produktionskapazitäten konzentrierten sich auf wenige Regionen, Lieferketten spannten sich über Kontinente, und kritische Materialien wurden häufig dort bezogen, wo die Kosten am niedrigsten waren.

Heute verändert sich dieses Umfeld. Regierungen und Unternehmen konzentrieren sich zunehmend auf widerstandsfähige Lieferketten, heimische Produktionskapazitäten und industrielle Unabhängigkeit. Anstatt sich ausschließlich auf weit entfernte Lieferanten zu verlassen, versuchen viele Länder, stärker lokalisierte und diversifizierte Produktionsnetzwerke für kritische Materialien, fortschrittliche Technologien und Energieinfrastruktur aufzubauen.

Diese Verschiebung schafft neue Chancen für integrierte Industrieplattformen, die regionale Märkte bedienen können.

Gleichzeitig tritt der weltweite Strombedarf in eine neue Wachstumsphase ein. Die rasante Expansion von künstlicher Intelligenz, Cloud Computing und Hyperscale-Rechenzentren treibt eine beispiellose Nachfrage nach Energieinfrastruktur an. Neue Rechenzentren benötigen nicht nur Strom, sondern auch Übertragungsnetze, Energiespeichersysteme und zuverlässige Erzeugungskapazitäten.

Solarenergie spielt eine zunehmend wichtige Rolle, um diese Nachfrage zu decken. Mit dem weltweiten Ausbau der Solarenergie steigt auch der Bedarf an Solarglas, hochreinen Silica-Produkten, Energiespeichertechnologien und fortschrittlichen Werkstoffen, die im breiteren Energie- und Technologiesektor eingesetzt werden.

Dieser Trend reicht weit über klassische Märkte für erneuerbare Energien hinaus. Aus Silica abgeleitete Materialien finden zunehmend Anwendung in Halbleitern, Photonik, Leistungselektronik, Telekommunikation und fortschrittlicher Fertigung.

In vielen Fällen sind es dieselben Kräfte, die die Digitalisierung vorantreiben, die auch die Nachfrage nach den Materialien erhöhen, die sie überhaupt erst ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund erscheint Homeruns Strategie ungewöhnlich gut auf mehrere langfristige Industriethemen gleichzeitig ausgerichtet:

Das Unternehmen baut Engagement in fortgeschrittenen Materialien auf.

auf. Es baut Engagement in der Fertigung auf.

auf. Es baut Engagement in Energieinfrastruktur auf.

auf. Und durch Enduring und The Hub baut es Engagement in Technologieplattformen und intelligenten Energiesystemen auf.

Wichtig ist: Diese Chancen werden nicht unabhängig voneinander verfolgt. Sie werden rund um eine gemeinsame Ressourcenbasis und innerhalb einer einzigen geografischen Region aufgebaut.

Diese Integration könnte in einer Welt, in der Lieferketten, Produktionskapazitäten und industrielle Widerstandsfähigkeit zunehmend strategische statt rein operative Überlegungen sind, immer wertvoller werden.

In vielerlei Hinsicht geht es bei der Homerun-Story nicht nur darum, was das Unternehmen aufbaut. Es geht auch darum, wann es versucht, dies aufzubauen.

Und der Zeitpunkt könnte sich als ebenso wichtig erweisen wie die Vision selbst.

Vom Ressourcenunternehmen zur Industrieplattform

Die vielleicht wichtigste Frage, die Homeruns Strategie aufwirft, ist zugleich die einfachste: Was genau wird aus dem Unternehmen?

Für viele Investoren mag die Antwort zunächst naheliegend erscheinen: Ein Silica-Unternehmen. Ein Rohstoffentwickler. Ein künftiger Minenbetrieb in Brasilien.

Doch nach Betrachtung der verschiedenen Bestandteile des Geschäfts wirkt diese Beschreibung zunehmend unvollständig.

Die Silica-Ressource bleibt das Fundament, doch Ressourcen allein erklären die Strategie nicht vollständig.

Die Aufbereitungsplattform soll Rohsilica in zunehmend wertvollere Produkte verwandeln. Die Solarglasplattform bringt großindustrielle Fertigung ins Spiel. Die Plattform für fortgeschrittene Materialien schafft Zugang zu höherwertigen Technologiemärkten. Und die Plattform für Energielösungen führt Technologie, Software, geistiges Eigentum und wiederkehrende Einnahmen ein.

Einzeln betrachtet ist jede dieser Initiativen bedeutend. Zusammengenommen ähneln sie zunehmend etwas ganz anderem als einem traditionellen Minenunternehmen: Einer Industrieplattform.

Diese Unterscheidung könnte sich letztlich als wichtig erweisen, weil Märkte Plattformen häufig anders bewerten als einzelne Minenprojekte:

Projekte sind endlich. Plattformen können wachsen.

Projekte erzielen Einnahmen aus einem bestimmten Vermögenswert. Plattformen schaffen Chancen über mehrere Vermögenswerte, Produkte und Industrien hinweg.

Projekte werden daran gemessen, was sie produzieren. Plattformen werden oft daran gemessen, was sie ermöglichen.

Zunehmend scheint Homerun genau dieses Modell zu verfolgen. Die Silica-Ressource mag das Fundament sein, doch die Plattform ist das eigentliche Ziel.

Fazit

Die meisten Junior-Rohstoffunternehmen verbringen Jahre damit, nachzuweisen, dass eine Lagerstätte wirtschaftlichen Wert besitzt und kommerziell erschlossen werden kann.

Homerun verfolgt ein deutlich ambitionierteres Ziel. Das Unternehmen versucht nachzuweisen, dass sich rund um diese Lagerstätte ein vollständiges industrielles Ökosystem aufbauen lässt.

Die Investmentthese basiert nicht mehr ausschließlich auf einer Silica-Ressource in Bahia. Sie konzentriert sich zunehmend auf die Möglichkeit, dass diese Ressource als Fundament für mehrere nachgelagerte Geschäftsbereiche dienen kann – von der Silica-Aufbereitung und Solarglasproduktion bis hin zu fortgeschrittenen Materialien, Langzeit-Energiespeicherung und Technologielösungen.

Die kürzlich abgeschlossene BFS lieferte die erste großskalige wirtschaftliche Validierung dieser Strategie.

Die Fortschritte bei der Aufbereitungsplattform deuten darauf hin, dass auf die technische Validierung nun zunehmend die industrielle Umsetzung folgt.

Forschungsinitiativen mit der UC Davis untersuchen weiterhin höherwertige Anwendungen für das Silica des Unternehmens.

Und Enduring schafft Zugang zu einer Technologieplattform, über die nur wenige Rohstoffunternehmen verfügen.

Wichtig ist, dass diese Initiativen nicht als voneinander isolierte Chancen verfolgt werden. Sie werden zunehmend durch eine gemeinsame Ressourcenbasis, geteilte Infrastruktur, strategische Partnerschaften und eine Vision miteinander verbunden, die darauf abzielt, entlang der Silica-Wertschöpfungskette mehr Wertschöpfung zu erfassen. Genau dieser integrierte Ansatz unterscheidet das Unternehmen letztlich von vielen traditionellen Rohstoffentwicklungsprojekten.

Letztlich wird die Umsetzung darüber entscheiden, ob das Management seine Vision in die Realität überführen kann. Doch was Homerun zunehmend interessant macht, ist die Tatsache, dass das Management nicht versucht, Wert aus einem einzelnen Projekt zu schaffen, sondern aus einer integrierten Plattform, die rund um eine strategische Ressource aufgebaut wird.

Ob Bahia letztlich tatsächlich zum vom Management angestrebten Silica Valley wird, bleibt offen.

Was jedoch zunehmend deutlich wird: Homerun verfolgt längst nicht mehr nur eine Minengeschichte.

Silica ist das Fundament.

Die Plattform ist die Chance.

Und das Silica Valley ist die Vision.

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Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie weitere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen, Entwicklungen oder Ereignissen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Bericht gehören Aussagen, Interpretationen, Schlussfolgerungen, Branchenvergleiche, strategische Beobachtungen und Marktkommentare in Bezug auf die vorgeschlagene vertikal integrierte Silica-Plattform von Homerun Resources Inc., einschließlich Aussagen zur strategischen Bedeutung der hochreinen Silica-Ressourcen des Unternehmens in Bahia, Brasilien, seiner geplanten Silica-Aufbereitungsplattform, der vorgeschlagenen Solarglasproduktionsanlage, Initiativen im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe, der Plattform für Energielösungen sowie der umfassenderen „Silica Valley“-Strategie. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören ferner Erwartungen hinsichtlich der kommerziellen, operativen und strategischen Auswirkungen der Bankable Feasibility Study („BFS“) des Unternehmens für die geplante Solarglasproduktionsanlage in Bahia, Brasilien, einschließlich der Annahme, dass die BFS Infrastrukturplanung, Finanzierungsdiskussionen, Engineering-Aktivitäten, strategische Partnerschaften, die Integration nachgelagerter Fertigung, inländische Wertschöpfung sowie die zukünftige kommerzielle Weiterentwicklung unterstützen könnte. Weitere zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Erwartungen hinsichtlich der dreiphasigen Silica-Aufbereitungsstrategie von Homerun, einschließlich der Annahme, dass das Unternehmen die industrielle Silica-Produktion der Phase 1, zukünftige 4N- und 5N-Aufbereitungsstufen, Initiativen im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe, die Integration von Solarglas-Ausgangsmaterialien sowie vertikal integrierte industrielle Fertigungsaktivitäten erfolgreich vorantreiben könnte. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören außerdem Erwartungen hinsichtlich der geplanten Solarglasproduktionsanlage des Unternehmens, einschließlich Annahmen bezüglich Produktionskapazität, Herstellung von antimonfreiem Solarglas, Projektwirtschaftlichkeit, NPV, IRR, Amortisationsdauer, CAPEX, Standortlayout, potenzieller zukünftiger Erweiterungen, Kundennachfrage, Inlands- und Exportmärkten, Abnahmevereinbarungen, Finanzierung, Bau, Inbetriebnahme sowie der Rolle der Anlage als potenzieller industrieller Anker innerhalb der umfassenderen Silica-Valley-Strategie des Unternehmens. Risiken bei Initiativen im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe: Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören ferner Erwartungen hinsichtlich der Initiativen des Unternehmens im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe, einschließlich Annahmen in Bezug auf Quarzglas (Fused Silica), Siliziumkarbid, aus hochreinem Silica abgeleitete Produkte, halbleiterbezogene Anwendungen, Photonik, Leistungselektronik, Quarzware, Anwendungen in der fortschrittlichen Fertigung sowie laufende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit der UC Davis oder anderen technischen Partnern. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören darüber hinaus Erwartungen hinsichtlich der Plattform für Energielösungen des Unternehmens, einschließlich der thermischen Energiespeichertechnologie Enduring, des KI-gestützten Energiemanagementsystems The Hub, SeisSolar Fotovoltaica, der Perowskit-PV-Technologie sowie damit verbundener Kommerzialisierungswege. Dies umfasst Annahmen in Bezug auf Systeminstallationen, Lizenzierungsmodelle, geistiges Eigentum, wiederkehrende Serviceumsätze, Technologieakzeptanz, Kundenwachstum, Märkte für Energieinfrastruktur sowie die umfassendere Integration in Homeruns Silica-basierte Industrieplattform. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören ferner Aussagen zu Finanzierungsaktivitäten und Finanzierungsdiskussionen, einschließlich der Annahme, dass das Interesse von Finanzierungspartnern, strategischen Investoren, Infrastrukturpartnern, Kreditgebern, Entwicklungsinstitutionen oder anderen Gegenparteien in strukturierte Finanzierungsvereinbarungen, strategische Partnerschaften, kommerzielle Vereinbarungen oder Projektfinanzierungen münden könnte. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die naturgemäß Unsicherheiten unterliegen und wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen können. Risiken bei der Umsetzung der Industrieplattform: Aussagen hinsichtlich der potenziellen Entwicklung von Homerun zu einer vertikal integrierten Plattform für Silica-Aufbereitung, Solarglas, fortschrittliche Werkstoffe und Energielösungen unterliegen erheblichen Umsetzungsrisiken. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einer Entwicklungsphase und könnte mit erheblichen Herausforderungen im Zusammenhang mit Engineering, Finanzierung, Genehmigungen, Bau, Inbetriebnahme, Kommerzialisierung, Produktionshochlauf, Integration von Lieferketten, Kundenqualifizierung, Technologieeinsatz, Marktakzeptanz nachgelagerter Produkte sowie operativer Skalierung konfrontiert werden. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass Homerun den erfolgreichen Übergang zu einer nachhaltigen Industrieplattform vollziehen wird oder dass die erwarteten Integrationsvorteile, operativen Effizienzgewinne oder kommerziellen Vorteile tatsächlich realisiert werden. Risiken der Silica-Valley-Strategie: Aussagen hinsichtlich der Entwicklung eines „Silica Valley“ in Bahia, Brasilien, sind zukunftsgerichtet und konzeptioneller Natur. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass Homerun erfolgreich ein integriertes industrielles Ökosystem aufbauen, ausreichend Partner gewinnen, die erforderliche Finanzierung sichern, die notwendige Infrastruktur entwickeln, kommerzielle Größenordnungen erreichen oder den in diesem Bericht beschriebenen beziehungsweise implizierten regionalen Industriecluster schaffen wird. Die Entwicklung eines industriellen Ökosystems ist komplex und kann durch Finanzierungsbeschränkungen, infrastrukturelle Einschränkungen, Genehmigungsverzögerungen, Marktakzeptanz, politische Rahmenbedingungen, die Leistung von Partnern sowie allgemeinwirtschaftliche Faktoren beeinträchtigt werden. Risiken der Aufbereitungsplattform: Aussagen hinsichtlich der geplanten Silica-Aufbereitungsplattform von Homerun, einschließlich der Aufbereitungsstufen Phase 1, 4N und 5N, sind zukunftsgerichtet und unterliegen technischen, operativen und kommerziellen Unsicherheiten. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass Engineering-Studien, Prozessrouten, CAPEX-Schätzungen, Anlagenbeschaffung, Infrastrukturzugang, Betriebsannahmen, Inbetriebnahmezeitpläne oder Baupläne wie erwartet umgesetzt werden. Die Entwicklung industrieller Aufbereitungsinfrastruktur kann Kostenüberschreitungen, technische Anpassungen, Genehmigungsverzögerungen, Leistungsprobleme von Auftragnehmern, Beschaffungsengpässe oder operative Herausforderungen mit sich bringen, die das Projekt wesentlich beeinträchtigen könnten. Risiken bei der Entwicklung der Solarglasanlage: Aussagen hinsichtlich der vorgeschlagenen Solarglasproduktionsanlage sind zukunftsgerichtet und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die Anlage gemäß den derzeitigen Erwartungen finanziert, errichtet, in Betrieb genommen oder betrieben wird oder dass das Projekt die erwartete Produktionskapazität, Produktqualität, Betriebskosten, Margen, Kundenakzeptanz, Abnahmemengen oder wirtschaftlichen Erträge erreichen wird. Die tatsächliche Projektleistung kann aufgrund von Finanzierungsbedingungen, Baukosten, Energiekosten, Marktpreisen, operativer Leistung, regulatorischen Entwicklungen, Einschränkungen in der Lieferkette oder Veränderungen der Nachfrage wesentlich von den Annahmen der BFS abweichen. Risiken der BFS und wirtschaftlicher Annahmen: Aussagen hinsichtlich der BFS, einschließlich NPV, IRR, Amortisationsdauer, CAPEX, Margen, Produktionskapazität, Betriebsdauer, Preisannahmen oder Sensitivitätsszenarien, sind zukunftsgerichtet und basieren auf Annahmen, die möglicherweise nicht eintreten. Machbarkeitsstudien stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Tatsächliche Projektkosten, Umsätze, Zeitpläne, Betriebsbedingungen, Finanzierungsbedingungen und Marktergebnisse können erheblich von den in der BFS zugrunde gelegten Annahmen abweichen. Risiken hinsichtlich Expansion und Skalierbarkeit: Aussagen hinsichtlich potenzieller zukünftiger Erweiterungen, einschließlich einer zweiten Solarglas-Produktionslinie, eines umfassenderen industriellen Ausbaus oder erhöhter Fertigungskapazitäten, sind konzeptioneller und zukunftsgerichteter Natur. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass eine solche Erweiterung verfolgt, finanziert, genehmigt, errichtet oder wirtschaftlich gerechtfertigt sein wird. Zukünftige Erweiterungen können von Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Finanzierungen, dem operativen Erfolg der ersten Anlagen, der Kundennachfrage, vorhandenen Infrastrukturkapazitäten und behördlichen Genehmigungen abhängig sein. Risiken hinsichtlich Aufbereitung und Produktqualität: Aussagen hinsichtlich Silica-Reinheit, Verarbeitungsleistung, Reduzierung von Verunreinigungen, Produktkonsistenz und Eignung für industrielle Anwendungen, Solarglas oder fortschrittliche Werkstoffe unterliegen technischen und operativen Risiken. Die Leistungsfähigkeit der Silica-Aufbereitung kann aufgrund geologischer Gegebenheiten, metallurgischer Eigenschaften, Prozessbedingungen, Herausforderungen bei der Skalierung, Anforderungen an die Qualitätskontrolle oder kundenspezifischer technischer Spezifikationen variieren. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die zukünftige Produktion dauerhaft die erwarteten Reinheitsgrade, Kundenanforderungen oder Anforderungen nachgelagerter Anwendungen erfüllen wird. Risiken bei fortschrittlichen Materialien: Aussagen hinsichtlich Quarzglas (Fused Silica), Siliziumkarbid, 4N- oder 5N-Produkten, halbleiterbezogenen Materialien, Photonik, Quarzware, Leistungselektronik, Anwendungen in der fortschrittlichen Fertigung oder anderen aus hochreinem Silica abgeleiteten Produkten sind von Natur aus spekulativ und unterliegen erheblichen technischen und kommerziellen Unsicherheiten. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass Ergebnisse aus Labor- oder Pilotprojekten erfolgreich in eine kommerzielle Produktion, Kundenqualifizierung, wirtschaftliche Tragfähigkeit oder Marktakzeptanz überführt werden können. Risiken im Zusammenhang mit Technologie und geistigem Eigentum: Aussagen hinsichtlich Enduring, The Hub, Perowskit-PV-Technologie, UC-Davis-Forschung, NREL-bezogenen Technologien, geistigem Eigentum, Patenten, Lizenzierungen, Systeminstallationen oder wiederkehrenden Umsatzmöglichkeiten sind zukunftsgerichtet und unterliegen Risiken im Zusammenhang mit Technologieentwicklung, Kommerzialisierung, Akzeptanz und Schutz geistigen Eigentums. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Technologien erfolgreich kommerzialisiert, geschützt, lizenziert, eingesetzt oder von Kunden angenommen werden oder dass sie die erwarteten Umsätze oder Wettbewerbsvorteile generieren werden. Risiken bei der Kommerzialisierung von Energielösungen: Aussagen hinsichtlich der thermischen Energiespeichertechnologie Enduring, des KI-basierten Energiemanagementsystems The Hub, von SeisSolar, der Perowskit-PV-Technologie oder umfassenderer Chancen im Bereich Energielösungen unterliegen Kommerzialisierungsrisiken. Die Einführung und Nutzung solcher Technologien kann durch Kundenakzeptanz, regulatorische Anforderungen, konkurrierende Technologien, Projektwirtschaftlichkeit, Systemleistung, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, Marktakzeptanz, Integrationsherausforderungen, Softwareleistung, Hardwareverfügbarkeit und die Umsetzung durch Partner beeinflusst werden. Risiken hinsichtlich Kundenqualifizierung und Marktakzeptanz: Aussagen hinsichtlich potenzieller Anwendungen in den Bereichen Solarglas, Quarzglas (Fused Silica), Siliziumkarbid, Halbleiter, Photonik, KI-Infrastruktur, Quarztiegel, Leistungselektronik, Energiespeicherung, Perowskit-PV oder anderen Märkten für hochreines Silica sind zukunftsgerichtet. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass zukünftige Produkte, Systeme oder Technologien von Homerun die kundenspezifischen Qualifizierungsanforderungen, Preisvorstellungen, Leistungsstandards oder kommerziellen Akzeptanzkriterien in irgendeinem Zielmarkt erfüllen werden. Risiken im Zusammenhang mit Infrastruktur und gemeinsamer Entwicklung: Aussagen hinsichtlich gemeinsamer Infrastruktur, Synergien bei Versorgungseinrichtungen, Standortsynergien, Zugang zu Erdgas, Straßenverbesserungen, Exportrouten, Oberflächenrechten, operativen Effizienzsteigerungen oder beschleunigten Engineering-Zeitplänen sind zukunftsgerichtet und mit Risiken behaftet. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass Infrastrukturentwicklung, Versorgungseinrichtungen, Logistikzugänge, Energieverfügbarkeit, Wasserversorgung oder allgemeine Annahmen zur Standortentwicklung wie erwartet umgesetzt werden oder die erwarteten Vorteile liefern. Brasilien- und Jurisdiktionsrisiken: Aussagen hinsichtlich der brasilianischen Ziele zur Förderung heimischer Fertigung, der BNDES oder anderer institutioneller Beteiligungen, bundesstaatlicher Programme für strategische Mineralien, der Unterstützung durch den Bundesstaat Bahia, Genehmigungsverfahren, Infrastrukturentwicklung oder regionaler Industriepolitik sind zukunftsgerichtet und unterliegen politischen, regulatorischen, administrativen und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Staatliche Prioritäten, Finanzierungsprogramme, Anreize, Genehmigungsprozesse, steuerliche Rahmenbedingungen, Infrastrukturzusagen oder politische Rahmenbedingungen können sich ändern und möglicherweise nicht zu den derzeit erwarteten Vorteilen führen. Finanzierungsrisiken: Aussagen hinsichtlich Finanzierungsaktivitäten, Finanzierungsdiskussionen oder strategischem Interesse von Gegenparteien sind ihrem Wesen nach zukunftsgerichtet. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass Gespräche mit Finanzierungspartnern, Kreditgebern, strategischen Investoren, Infrastrukturfonds, Entwicklungsinstitutionen oder kommerziellen Gegenparteien zu verbindlichen Vereinbarungen, Finanzierungszusagen oder Finanzierungslösungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt führen werden. Das Scheitern bei der Sicherung ausreichender Finanzmittel könnte die Entwicklung der Projekte und Plattformen des Unternehmens verzögern, einschränken oder vollständig verhindern. Risiken hinsichtlich Marktnachfrage und Kommerzialisierung: Aussagen hinsichtlich der Nachfrage nach Industriesilica, Solarglas, Verkäufen an nachgelagerte Kunden, Anwendungen im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe, Chancen im Bereich Energiespeicherung, Märkten für Energieinfrastruktur oder allgemeiner technologiebasierter Nachfrage unterliegen Marktunsicherheiten. Die Nachfrage nach Silica-Produkten, Solarmaterialien, hochreinen Aufbereitungsprodukten, Energiespeichersystemen oder Technologieplattformen kann durch Veränderungen der Marktbedingungen, Preisdruck, konkurrierende Technologien, regionale Überkapazitäten, Importkonkurrenz, regulatorische Entwicklungen, Kundenpräferenzen oder allgemeine wirtschaftliche Bedingungen beeinflusst werden. Bau- und Betriebsrisiken: Die Entwicklung von Anlagen zur industriellen Verarbeitung, Aufbereitung, Fertigung und zum Einsatz von Technologien ist mit erheblichen Bau- und Betriebsrisiken verbunden. Dazu gehören unter anderem technische Herausforderungen, Leistungsprobleme von Auftragnehmern, Genehmigungsverzögerungen, Kostensteigerungen, Herausforderungen bei der Inbetriebnahme, Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Ausfälle von Anlagen und Geräten, Abhängigkeiten von Infrastruktur, Einschränkungen in der Lieferkette sowie Risiken beim Produktionshochlauf. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die Projekte des Unternehmens entsprechend den derzeitigen Erwartungen, Budgets oder Zeitplänen errichtet oder betrieben werden. Risiken vergleichender Industrieanalogien: Verweise in diesem Bericht auf vertikal integrierte Industrieplattformen, industrielle Ökosysteme, Unternehmen im Bereich Spezialmaterialien, fortschrittliche Fertigungsunternehmen, Technologieplattformen oder industrielle Betriebsmodelle dienen ausschließlich konzeptionellen und strategischen Diskussionszwecken. Solche Vergleiche spiegeln möglicherweise nicht zutreffend das zukünftige Betriebsprofil, die finanzielle Entwicklung, die Skalierbarkeit, die Marktpositionierung oder die Bewertungsperspektiven von Homerun wider. Leser sollten nicht davon ausgehen, dass Homerun vergleichbare wirtschaftliche Kennzahlen, operative Leistungen, Marktstellung oder kommerzielle Erfolge erzielen wird, nur weil in diesem Bericht industrielle Vergleiche oder strategische Analogien diskutiert werden. Makroökonomische und externe Risiken: Die Geschäftstätigkeit und Entwicklungspläne von Homerun können durch allgemeine makroökonomische, geopolitische, regulatorische, energiebezogene, lieferkettenbezogene, inflationäre, währungsbezogene, rohstoffpreisbezogene oder kapitalmarktbezogene Entwicklungen beeinflusst werden. Externe Ereignisse, einschließlich politischer Instabilität, Änderungen der Handelspolitik, Genehmigungsverzögerungen, Infrastrukturstörungen, Arbeitskräftemangel, Energiepreisschwankungen, Finanzierungsengpässen oder allgemeinwirtschaftlicher Entwicklungen, können die Entwicklungspläne, Finanzierungsaussichten, Bauzeitpläne oder kommerziellen Möglichkeiten des Unternehmens wesentlich beeinträchtigen. Dementsprechend sollten Leser zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessen hohes Vertrauen entgegenbringen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dieses Berichts ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung der in diesem Bericht enthaltenen Aussagen, sofern eine solche Aktualisierung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Vergangene Performance, Vergleiche mit anderen Unternehmen, Projekten, Rohstoffen, Technologien, Jurisdiktionen, Machbarkeitsstudien, Kapitalmarktentwicklungen oder Branchentrends dienen ausschließlich illustrativen Zwecken und sollten nicht als Hinweis auf zukünftige Ergebnisse betrachtet werden.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht darf als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren verstanden werden. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie sich an einen lizenzierten Finanzberater oder Broker wenden. Treffen Sie niemals Investitionsentscheidungen ausschließlich auf Basis eines Berichts – insbesondere nicht bei kleinen, wenig gehandelten Unternehmen. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Homerun Resources Inc. vergütet. Am 8. September 2025 gab Homerun bekannt, dass das Unternehmen „eine Vereinbarung mit Rockstone Research über die Erbringung von Marketingdienstleistungen geschlossen“ hat. Rockstone ist ein unabhängiges Marketingunternehmen und wurde für eine erste Laufzeit von 3 Monaten mit einer Vergütung von $25.000 CAD im Voraus beauftragt. Es ist nicht vorgesehen, dass Homerun Rockstone Wertpapiere als Gegenleistung ausgibt. Der Autor hält Aktienanteile an Homerun und profitiert somit von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktie. Dies stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Analyse beeinflussen kann. Der Autor kann Wertpapiere von Homerun (oder vergleichbaren Unternehmen) jederzeit kaufen oder verkaufen, was zu weiteren Interessenkonflikten führen kann. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher sollte dieser Bericht nicht als Finanzanalyse oder Anlageempfehlung, sondern als Werbepublikation verstanden werden. Er ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und dem Autor beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig erachtet, jedoch nicht unabhängig überprüft wurden. Rockstone und der Autor übernehmen keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit der Inhalte. Ebenso wird keine Garantie dafür übernommen, dass die im Bericht genannten Unternehmen wie erwartet performen oder dass getroffene Vergleiche zu anderen Unternehmen gültig bleiben. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig. Wenn Sie mit dessen Bedingungen nicht einverstanden sind, greifen Sie nicht auf diese Website oder diesen Bericht zu. Durch die Nutzung dieser Inhalte gilt der Haftungsausschluss als akzeptiert – unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben oder nicht. Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Daten, Tabellen, Abbildungen und Fotos stammen, sofern nicht anders angegeben oder verlinkt, von Stockwatch.com, Tradingview.com, Homerun Resources Inc. und öffentlich zugänglichen Quellen. Das Titelbild wurde von 123rf.com bezogen und lizenziert.