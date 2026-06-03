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    AKTIE IM FOKUS

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    Bodenbildungsversuch von Zalando erhält Auftrieb von Inditex

    Für Sie zusammengefasst
    • Inditex-Zahlen treiben Zalando auf 24,31 Euro
    • Seit Mitte Mai Erholung rund 31 Prozent als Basis
    • Zalando bei Dax-Überprüfung als Abstiegskandidat
    AKTIE IM FOKUS - Bodenbildungsversuch von Zalando erhält Auftrieb von Inditex
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/MADRID (dpa-AFX) - Angetrieben durch die starken Ergebnisse von Inditex haben die Aktien von Zalando am Mittwoch einen neuerlichen Chartausbruchsversuch unternommen. Mit 24,31 Euro kosteten die Papiere des Modehändlers so viel wie seit Februar nicht mehr. Die Quartalszahlen von Inditex wurden am Morgen gelobt. Das Wachstum sowohl zum Jahresauftakt als auch seit Anfang Mai falle stärker als erwartet aus, schrieb etwa Sreedhar Mahamkali von der UBS.

    Seit dem Jahrestief Mitte Mai erholten sich Zalando-Papiere inzwischen um fast 31 Prozent. Ein erfolgreicher Chartausbruch würde wieder einmal Hoffnung auf eine erfolgreiche Bodenbildung machen. Seit Februar 2025 stecken die Aktien im Abwärtstrend. Im großen Bild versuchen sie nach dem Kurseinbruch 2021 und 2022 schon länger, eine Trendwende einzuläuten.

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    Zalando steht am Abend im Fokus, wenn die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx die künftige Dax-Zusammensetzung überprüft. Zalando gilt als Abstiegskandidat./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 24.930 auf Ariva Indikation (03. Juni 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +8,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,28 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +17,15 %/+121,76 % bedeutet.




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