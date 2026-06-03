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TeamViewer Aktie verliert deutlich an Wert - 03.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die TeamViewer Aktie bisher Verluste von -5,38 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.
TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.
Wie hat sich die TeamViewer-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Die TeamViewer Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,38 % auf 6,0650€. Damit verliert die Aktie -0,3450 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der TeamViewer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,31 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 6,0650€, mit einem Minus von -5,38 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Obwohl die TeamViewer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +39,81 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +9,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,61 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TeamViewer einen Anstieg von +3,83 %.
TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,97 %
|1 Monat
|+30,61 %
|3 Monate
|+39,81 %
|1 Jahr
|-39,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales/Technisches zu TeamViewer: Befürworter setzen auf Kursgewinne durch Abbau des Schuldenbergs, Dividendenhoffnung und prognosebasierte Upside (u. a. AEM), begleitet von charttechnischen Signalen; Kursziele werden über 7 € diskutiert. Kritiker verweisen auf schwache Q1-Zahlen, Governance-/Vergütungsprobleme und fragwürdige Zukunftsaussichten; auch eine Gegenbewegung und die Entwicklung von Short-Positionen bleiben Thema.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
Zur TeamViewer Diskussion
Informationen zur TeamViewer Aktie
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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.