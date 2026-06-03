TeamViewer Aktie verliert deutlich an Wert - 03.06.2026

Die TeamViewer Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,38 % auf 6,0650€. Damit verliert die Aktie -0,3450 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der TeamViewer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,31 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 6,0650€, mit einem Minus von -5,38 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die TeamViewer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +39,81 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +9,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,61 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TeamViewer einen Anstieg von +3,83 %.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,97 % 1 Monat +30,61 % 3 Monate +39,81 % 1 Jahr -39,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Stand: 03.06.2026, 10:59 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales/Technisches zu TeamViewer: Befürworter setzen auf Kursgewinne durch Abbau des Schuldenbergs, Dividendenhoffnung und prognosebasierte Upside (u. a. AEM), begleitet von charttechnischen Signalen; Kursziele werden über 7 € diskutiert. Kritiker verweisen auf schwache Q1-Zahlen, Governance-/Vergütungsprobleme und fragwürdige Zukunftsaussichten; auch eine Gegenbewegung und die Entwicklung von Short-Positionen bleiben Thema.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Der Deutsche Aktienindex DAX präsentierte sich weiterhin in starker Verfassung und konnte sich seit letzter Woche nachhaltig oberhalb der psychologischen Marke von 25.000 Punkten …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,69 %.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.