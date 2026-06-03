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    Besonders beachtet!

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    Abivax Aktie mit kräftigem Kursplus - 03.06.2026

    Am 03.06.2026 ist die Abivax Aktie, bisher, um +4,34 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Abivax Aktie.

    Besonders beachtet! - Abivax Aktie mit kräftigem Kursplus - 03.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Abivax ist ein innovatives Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien für Entzündungskrankheiten spezialisiert hat. Mit ABX464 als Hauptprodukt strebt es an, sich im Bereich der Immuntherapien zu etablieren. Konkurrenz besteht durch große Pharmaunternehmen, jedoch bietet Abivax durch seine einzigartige Technologieplattform ein Alleinstellungsmerkmal.

    Wie hat sich die Abivax-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von +4,34 % konnte die Abivax Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Abivax Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -43,49 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 66,15, mit einem Plus von +4,34 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Abivax in den letzten drei Monaten Verluste von -37,84 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Abivax Aktie damit um -44,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,91 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -48,52 % verloren.

    Abivax Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -44,23 %
    1 Monat -38,91 %
    3 Monate -37,84 %
    1 Jahr +885,48 %
    Stand: 03.06.2026, 11:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Abivax Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Abivax-Aktie. Die Diskussion dreht sich um Übernahmefantasie vs. Kursrücksetzer, Downgrades/Hold-Empfehlungen und Analystenziele (um 90–160 USD). Reaktionen auf Morbus Crohn/Colitis-Daten, gemischte Studiendaten und Krebsrisiken, Maintenance-Daten und mögliche Zulassungswirkungen. Einige Meinungen deuten auf kurzfristige Schwankungen und Risikofaktoren.

    Zur Abivax Diskussion

    Informationen zur Abivax Aktie

    Es gibt 80 Mio. Abivax Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,17 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Abivax

    Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,57 %. Regeneron Pharmaceuticals notiert im Plus, mit +0,42 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,38 %. Moderna legt um +0,08 % zu

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    Ob die Abivax Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Abivax Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Abivax

    +4,97 %
    -44,23 %
    -38,91 %
    -37,84 %
    +885,48 %
    +231,70 %
    +117,83 %
    +216,90 %
    ISIN:FR0012333284WKN:A14UQC
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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