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    Besonders beachtet!

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    Virgin Galactic Holdings Aktie legt zu - 03.06.2026

    Am 03.06.2026 ist die Virgin Galactic Holdings Aktie, bisher, um +1,73 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Virgin Galactic Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Virgin Galactic Holdings Aktie legt zu - 03.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Virgin Galactic ist ein Vorreiter im Weltraumtourismus mit suborbitalen Flügen, konkurriert mit Blue Origin und SpaceX, und bietet einzigartige Erlebnisse durch das SpaceShipTwo-System.

    Virgin Galactic Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Virgin Galactic Holdings. Mit einer Performance von +1,73 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Virgin Galactic Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -39,35 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4,0100, mit einem Plus von +1,73 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Virgin Galactic Holdings Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +83,78 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Virgin Galactic Holdings Aktie damit um +26,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +81,62 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Virgin Galactic Holdings +51,59 % gewonnen.

    Virgin Galactic Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +26,00 %
    1 Monat +81,62 %
    3 Monate +83,78 %
    1 Jahr +48,70 %
    Stand: 03.06.2026, 11:02 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Virgin Galactic Holdings Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung von Virgin Galactic (SPCE). Zentrale Punkte: technischer Aufwärtsimpuls mit anschließender Korrektur; der 5-Tage-VWAP liegt bei ca. 6,17 USD. Diskussion über potenzielle Verwässerung durch die Ausgabe von Aktien gegen First-Lien Notes (Verhältnis zum VWAP). Preisziele um 7,0–7,2 EUR bzw. 10 USD; Warnungen vor Dead-Cat-Bounce und Verwechslung mit SpaceX-Ticker. SEC-Meldungen werden als Treiber des Hypes diskutiert.

    Zur Virgin Galactic Holdings Diskussion

    Informationen zur Virgin Galactic Holdings Aktie

    Es gibt 104 Mio. Virgin Galactic Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 427,84 Mio. € wert.

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    Ob die Virgin Galactic Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Virgin Galactic Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Virgin Galactic Holdings

    +3,25 %
    +26,00 %
    +81,62 %
    +83,78 %
    +48,70 %
    -94,35 %
    -98,15 %
    ISIN:US92766K4031WKN:A40EFX
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    Verfasst von Markt Bote
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