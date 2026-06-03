Virgin Galactic Holdings Aktie legt zu - 03.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Virgin Galactic Holdings. Mit einer Performance von +1,73 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Virgin Galactic Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -39,35 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4,0100€, mit einem Plus von +1,73 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Virgin Galactic ist ein Vorreiter im Weltraumtourismus mit suborbitalen Flügen, konkurriert mit Blue Origin und SpaceX, und bietet einzigartige Erlebnisse durch das SpaceShipTwo-System.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Virgin Galactic Holdings Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +83,78 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Virgin Galactic Holdings Aktie damit um +26,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +81,62 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Virgin Galactic Holdings +51,59 % gewonnen.

Virgin Galactic Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +26,00 % 1 Monat +81,62 % 3 Monate +83,78 % 1 Jahr +48,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Virgin Galactic Holdings Aktie

Stand: 03.06.2026, 11:02 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung von Virgin Galactic (SPCE). Zentrale Punkte: technischer Aufwärtsimpuls mit anschließender Korrektur; der 5-Tage-VWAP liegt bei ca. 6,17 USD. Diskussion über potenzielle Verwässerung durch die Ausgabe von Aktien gegen First-Lien Notes (Verhältnis zum VWAP). Preisziele um 7,0–7,2 EUR bzw. 10 USD; Warnungen vor Dead-Cat-Bounce und Verwechslung mit SpaceX-Ticker. SEC-Meldungen werden als Treiber des Hypes diskutiert.

Informationen zur Virgin Galactic Holdings Aktie

Es gibt 104 Mio. Virgin Galactic Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 427,84 Mio. € wert.

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Ob die Virgin Galactic Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Virgin Galactic Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.