SAP - Aktie zeigt Schwäche - 03.06.2026

Mit einer Performance von -1,97 % musste die SAP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,41 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,97 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei SAP insgesamt ein Minus von -1,63 % zu verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +8,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,45 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine negative Entwicklung von -22,07 % erlebt.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,15 % 1 Monat +10,45 % 3 Monate -1,63 % 1 Jahr -38,51 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 03.06.2026, 11:03 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SAP-Aktie: Fokus liegt auf Kursentwicklung, Charttechnik und Bewertung. Diskussionen reichen von charttechnisch optimistischen Signalen bis zu bearishen Abwärts-Szenarien. Fundamental treiben KI-Deals und Bots die Debatte um langfristige Wertschöpfung, während Kursziele und Eröffnungs-/Nachbörse-Kurse (historisch ca. 75–80 €, jüngst diskutiert 250–251 €) kontrovers bleiben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 198,40 Mrd. € wert.

Im Mai `26 haben 10 Analysten die SAP Aktie eingestuft.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,88 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,71 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,09 %. ServiceNow verliert -1,73 % Workday (A) notiert im Plus, mit +0,02 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.