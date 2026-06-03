Porsche Holding SE Aktie fällt um -1,85 % - 03.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Porsche Holding SE Aktie. Mit einer Performance von -1,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Porsche Holding SE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,90 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 31,30€, mit einem Minus von -1,85 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Porsche Holding SE Verluste von -9,83 % hinnehmen.

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Allein seit letzter Woche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um -3,70 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,18 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Porsche Holding SE um -21,23 % verloren.

Porsche Holding SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,70 % 1 Monat +2,18 % 3 Monate -9,83 % 1 Jahr -8,92 %

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Stand: 03.06.2026, 11:03 Uhr

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,79 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Porsche Holding SE

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,94 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -2,12 %. Renault notiert im Minus, mit -0,82 %. Volkswagen verliert -2,31 % Stellantis notiert im Minus, mit -2,25 %.

Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.