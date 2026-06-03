CANCOM SE Aktie unter Verkaufsdruck - 03.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die CANCOM SE Aktie. Sie fällt um -2,97 % auf 27,80€. Der Kursrückgang der CANCOM SE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,87 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,97 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

CANCOM SE ist ein IT-Systemhaus und Digitalisierungsdienstleister mit Fokus auf Cloud, Managed Services, IT-Infrastruktur und Security für B2B-Kunden, v. a. Mittelstand und öffentliche Hand. Starke Stellung im deutschsprachigen Markt. Wichtige Wettbewerber: Bechtle, Computacenter, Dimension Data, T-Systems. USP: integrierte Hybrid-IT-/Cloud-Konzepte, Managed-Services-Kompetenz und Branchenfokus in DACH.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die CANCOM SE Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +22,08 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CANCOM SE Aktie damit um +4,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,17 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in CANCOM SE eine positive Entwicklung von +6,21 % erlebt.

CANCOM SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,25 % 1 Monat +14,17 % 3 Monate +22,08 % 1 Jahr -2,76 %

Informationen zur CANCOM SE Aktie

Stand: 03.06.2026, 11:04 Uhr

Es gibt 29 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 798,96 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,84 %. Capgemini notiert im Minus, mit -1,37 %. GFT Technologies notiert im Minus, mit -1,72 %. Accenture Registered (A) legt um +0,09 % zu

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Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.