UBS stuft Inditex auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex nach Quartalszahlen des Textilkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Wachstum sowohl zum Jahresauftakt als auch seit Anfang Mai falle stärker als erwartet aus, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die bestätigte Margenprognose sollte die Anlegersorgen wegen der Entwicklung der Fracht- und Rohstoffkosten im Zusammenhang mit dem Nahostkrieg beruhigen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 06:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 06:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 55,60EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sreedhar Mahamkali
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sreedhar Mahamkali
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
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