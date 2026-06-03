UBS stuft Inditex auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex nach Quartalszahlen des Textilkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Wachstum sowohl zum Jahresauftakt als auch seit Anfang Mai falle stärker als erwartet aus, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die bestätigte Margenprognose sollte die Anlegersorgen wegen der Entwicklung der Fracht- und Rohstoffkosten im Zusammenhang mit dem Nahostkrieg beruhigen./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 06:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 55,60EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sreedhar Mahamkali

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

