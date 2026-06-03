Dienstleistungsstimmung trübt sich moderater als erwartet ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in Großbritannien hat sich im Mai weniger als erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 3,4 Punkte auf 49,3 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang auf 47,9 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet.

Der Indikator liegt damit knapp unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.