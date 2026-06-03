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    OeNB für Frauenförderung ausgezeichnet

    Für Sie zusammengefasst
    • OeNB 2026 mit equalitA Gütesiegel ausgezeichnet
    • Seit 2014 Mentoringprogramme und Frauennetzwerk
    • 2025 Anteil weiblicher Führungskräfte 50 Prozent
    APA ots news - OeNB für Frauenförderung ausgezeichnet
    Foto: Siarhei - 356130783

    Oesterreichische Nationalbank erhält 2026
    "equalitA"-Gütesiegel

    Wien (APA-ots) - Während sich die österreichischen Maturant:innen erst noch mündlich
    beweisen müssen, darf sich die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) bereits über einen "ausgezeichneten Erfolg" freuen: Am 2. Juni 2026 wurde ihr jahrelanger konsequenter Einsatz für Frauenförderung und Gleichstellung in der eigenen Institution mit dem Gütesiegel "equalitA" ausgezeichnet.

    "Eine Institution wie die Oesterreichische Nationalbank kann nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn sie Talente unabhängig von ihrem Geschlecht fördert, Verantwortung breit ermöglicht und ein Arbeitsumfeld schafft, in dem Leistung und Respekt im Vordergrund stehen. Dass die OeNB nun mit dem equalitA-Gütesiegel ausgezeichnet wird, freut mich sehr. Wir werden diesen Weg konsequent weitergehen", so OeNB-Gouverneur Martin Kocher.

    "Für uns ist das weit mehr als nur eine Auszeichnung - es ist ein starkes Signal für unser gemeinsames Verständnis von respektvoller Zusammenarbeit und einer modernen, zukunftsorientierten Unternehmenskultur", zeigt sich Edeltraud Stiftinger, Vize- Gouverneurin der OeNB, erfreut. "Dieses Gütesiegel motiviert uns, den eingeschlagenen Kurs hin zu echter Chancengleichheit der Geschlechter entschlossen fortzusetzen."

    Mit einer Plattform für Frauen begann dieser Weg bereits lange vor 2014, als die OeNB erstmals gemäß Bundes-Gleichbehandlungsgesetz einen Frauenförderungsplan vorlegte. Seitdem sind bereits viele Maßnahmen wie beispielsweise die regelmäßige Zertifizierung des Audits berufundfamilie, Mentoringprogramme, die Etablierung eines Frauennetzwerkes und Diversitätsschulungen umgesetzt und zur gelebten Unternehmenskultur geworden. Ein besonderer Schritt war zudem im September 2025 die Einrichtung eines eigenen Referats für Diversität und Gleichbehandlung. Darüber hinaus verfolgt die OeNB das klare Ziel, Gremien, Panels, Hearings, Arbeitsgruppen und Projekte konsequent divers zu besetzen. 2025 konnte ein großer Erfolg erzielt werden: Der Anteil der Ernennungen weiblicher Führungskräfte erreichte erstmals 50 Prozent.

    "Die Weiterentwicklung des aktuellen OeNB-Frauenförderungsplans hin zu einem Diversitätsplan ist ein nächster wichtiger Schritt", so Katja Stöckl, Leiterin des Referats Diversität und Gleichbehandlung. "Das equalitA-Gütesiegel macht auch die langjährige hervorragende Arbeit unserer Personalabteilung sichtbar."

    Zwtl.: equalitA - das Gütesiegel für innerbetriebliche Frauenförderung

    Das Gütesiegel equalitA zeichnet Unternehmen und Organisationen aus, die Frauen in ihrer Belegschaft sichtbar machen und Frauenkarrieren aktiv fördern. Eine Voraussetzung für das Gütesiegel, das am 2. Juni 2026 durch das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus verliehen wird, ist auch, dass die Unternehmen für Geschlechtergerechtigkeit innerhalb ihres Betriebs sorgen. Gemessen wird die Güte der betrieblichen Bemühungen zur Frauenförderung mittels eines hoch standardisierten Analyse- und Bewertungsprozesses.

    Rückfragehinweis:
    Oesterreichische Nationalbank
    Pressesprecherin
    Mag.a Marlies Schroeder, MiM
    Telefon: (+43-1) 404 20-6900
    E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
    Website: https://www.oenb.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0086 2026-06-03/11:03






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