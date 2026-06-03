F3 beginnt mit geophysikalischen Vermessungen auf Zone Tetra, um neue Bohrziele zu generieren

Kelowna, British Columbia — (3. Juni 2026) / IRW-Press / F3 Uranium Corp (TSXV: FUU) (OTCQB: FUUFF) („F3“ oder „das Unternehmen“) berichtet über den Beginn einer geophysikalischen DIAS32 IP- und Widerstandsmessung auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Broach Lake Property, wo F3 hochgradige Uranmineralisierung auf der Zone Tetra durchteufte (siehe Pressemitteilung vom 7. Juli 2025). Diese Messung ist als eine erste Charakterisierungsvermessung direkt über der Zone Tetra konzipiert und besteht aus drei Linien, mit denen Aufladbarkeit und Widerstandsverteilung im Zusammenhang mit der Tetra-Struktur in 3D abgebildet werden sollen. Ziel der Vermessung ist die Ermittlung von Bohrzielen entlang des Systems der Zone Tetra, indem der Widerstandskontrast im Zusammenhang mit der mineralisierten Struktur abgebildet wird.

Diese Arbeiten sollen die nächste Bohrphase in der Nähe von F3s neuester, hochgradiger Uranentdeckung voranbringen und vor allem Step-out-Bohrungen entlang des Streichens der Zone Tetra lenken, sodass das Unternehmen die Ausdehnung des mineralisierten Systems auf Tetra ausweiten kann. Die Vermessung ist im Gange und soll nach rund 30 Tagen abgeschlossen sein.

Untersuchungen der physikalischen Eigenschaften des Bohrkerns, die von der University of Saskatchewan durchgeführt wurden, ergaben messbare Widerstandskontraste in der Struktur, die die Zone Tetra beherbergt, wobei die Struktur einen geringeren Widerstand aufweist als das umgebende Wirtsgestein. Diese IP-Messung soll diesen Kontrast ab der Oberfläche erfassen, was dann mit den Leitfähigkeitsreaktionen aus früheren bodengestützten elektromagnetischen Messungen über dem Gebiet zusammengeführt wird.

Die Zone Tetra hat eine einzigartige geophysikalische Beschaffenheit: Es fehlen die leitfähigen Mineralien (Graphite und Sulfide), die üblicherweise mit uranhaltigen Strukturen in Verbindung gebracht werden, und das Gebiet ist von stark leitendem Tonstein aus der Kreidezeit überzogen, der starke Störsignale produziert. Diese Widerstandsmessung soll die Ermittlung von Bohrzielen entlang des Systems der Zone Tetra trotz dieser Herausforderungen unterstützen. Bei erfolgreichem Abschluss und anschließender Interpretation möchte F3 die Reichweite der Messungen entlang des Streichens in beide Richtungen ausweiten.