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    Rockstone News - Homerun Resources

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    Die Entstehung des Silica Valley in Bahia

    Erschließung der gesamten Wertschöpfungskette

     

    Ein Bild, das Himmel, Solarzelle, Wolke, Berg enthält.<br /> <br /> Automatisch generierte Beschreibung

    Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

     

    Seit Jahrhunderten ist der Aufstieg großer Volkswirtschaften eng mit der Beherrschung strategischer Rohstoffe und der Industrien verbunden, die sich um sie herum entwickelt haben. Eisen schuf Imperien und Infrastruktur. Kohle trieb die Industrielle Revolution an. Öl befeuerte Mobilität und globalen Handel. Kupfer elektrifizierte die Zivilisation. Jede Epoche hatte ihren prägenden Rohstoff, und jeder dieser Rohstoffe ermöglichte eine neue Welle menschlichen Fortschritts. Heute steht ein weiterer Rohstoff still und leise im Zentrum nahezu jeder bedeutenden technologischen Transformation des 21. Jahrhunderts: Silica.

     

    Ohne Silica gäbe es kein Solarglas. Keine Halbleiter. Keine Glasfasernetze. Kein Siliziumkarbid für Elektrofahrzeuge. Keine Hochleistungskeramik. Keine leistungsfähigen Energiespeichersysteme. Von künstlicher Intelligenz und Rechenzentren über erneuerbare Energien bis hin zu Elektronik der nächsten Generation hängt die moderne Zivilisation zunehmend von einem Rohstoff ab, der von Investoren bislang weitgehend übersehen wird.

     

    Mit dem technologischen Fortschritt steigen jedoch auch die Reinheitsanforderungen an die Materialien, die diese Entwicklungen überhaupt erst ermöglichen. Die Nachfrage verlagert sich zunehmend auf hochreines Silica, das für anspruchsvolle industrielle und technologische Anwendungen geeignet ist. Gleichzeitig gewinnt die Kontrolle über solche Ressourcen strategisch an Bedeutung, da Regierungen und Industrieunternehmen widerstandsfähigere Lieferketten jenseits traditioneller Produktionszentren aufbauen wollen.

     

    Vor diesem Hintergrund verfolgt Homerun Resources Inc. (TSX.V: HMR; WKN: A3CYRW) das Ziel, hochreines Silica in Brasilien zur Grundlage einer vertikal integrierten Industrieplattform zu machen. Das Unternehmen strebt die Schaffung dessen an, was es als das „Silica Valley“ von Bahia bezeichnet: Ein vertikal integriertes industrielles Ökosystem, das auf einem der außergewöhnlichsten hochreinen Silica-Distrikte der Welt basiert. Von der Silica-Aufbereitung und Solarglasproduktion bis hin zu fortschrittlichen Materialien, Energiespeicherung und Technologielösungen soll aus einer einzigen Ressource eine Plattform entstehen, die mehrere globale Industrien bedient.

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