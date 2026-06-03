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    UBS stuft STMicro auf 'Buy'

    UBS stuft STMicro auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die jeweils rund verdoppelten Ziele des Halbleiterherstellers für den Umsatz mit Rechenzentren 2026 und 2027 dürften deutlich über den Markterwartungen liegen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht den Ausblick durch die robuste Nachfrage nach KI-Infrastruktur sowie den jüngsten Kapazitätsausbau untermauert./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 69,15EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
    Analysiertes Unternehmen: STMicro
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 49
    Kursziel alt: 49
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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