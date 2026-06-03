Tomra Systems Aktie steigt auf 9,0100€ - 03.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Tomra Systems. Mit einer Performance von +1,81 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tomra Systems Aktie. Nach einem Plus von +0,17 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 9,0100€, mit einem Plus von +1,81 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Tomra Systems ist ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft, spezialisiert auf Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien. Mit innovativen Sensorlösungen und globaler Präsenz hebt es sich von Konkurrenten wie Envipco ab.

Obwohl sich die Tomra Systems Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -13,35 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tomra Systems Aktie damit um -1,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,49 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Tomra Systems einen Rückgang von -21,75 %.

Tomra Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,92 % 1 Monat +4,49 % 3 Monate -13,35 % 1 Jahr -30,49 %

Informationen zur Tomra Systems Aktie

Stand: 03.06.2026, 11:18 Uhr

Es gibt 296 Mio. Tomra Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,67 Mrd. € wert.

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Ob die Tomra Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tomra Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.