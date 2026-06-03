Space-Aktien: Ist das die Südsee-Blase des 21. Jahrhunderts?

Raketen, Satelliten, Mondmissionen und Space-Aktien mit Kursgewinnen von 200 Prozent seit Jahresbeginn lassen die Herzen von Glücksrittern schneller schlagen. Doch wenn Anleger vom All und vom schnellen Gewinn träumen, steigen die Kurse oft schneller als die Umsätze. Profite gibt es meist noch überhaupt nicht. Manchem drängt sich deshalb die unbequeme Frage auf: Sind Space-Aktien vielleicht die Südsee-Aktien des 21. Jahrhunderts? Der Versuch einer Annäherung.

Die Südsee-Blase gilt als eine der ersten großen Aktienblasen der Neuzeit. Anfang des 18. Jahrhunderts ließen sich Anleger von gewaltigen Gewinnversprechen, politischer Unterstützung und einer mitreißenden Zukunftsvision begeistern. Der spektakuläre Aufstieg und Absturz der South Sea Company Aktie wurde zum Sinnbild dafür, wie Euphorie an den Finanzmärkten die wirtschaftliche Realität zeitweise verdrängen kann.

Die South Sea Company wurde 1711 mit dem Ziel gegründet, britische Staatsschulden zu ordnen und vom Handel mit Amerika zu profitieren. 1713 erhielt sie ein Handelsmonopol. Das klang nach einem Jahrhundertgeschäft. Doch nach dem Frieden von Utrecht blieb der erhoffte Handelsboom aus. Spanien setzte enge Grenzen und der große Gewinnstrom blieb aus.



Quelle: ChatGPT und Wikipedia

Trotzdem wuchs die Begeisterung an der Börse. 1718 wurde König George Gouverneur der Gesellschaft, wodurch die Aktie königlichen Glanz erhielt. 1720 durfte die Firma Teile der Staatsschuld übernehmen. Aus Hoffnung wurde Selbstverstärkung: Steigende Kurse lockten neue Käufer an, die wiederum die Erwartungen in die Höhe trieben. Im August 1720 erreichte die Aktie 1.000 Pfund. Im Dezember waren es nur noch 124 Pfund. Selbst Isaac Newton soll nach heutiger Kaufkraft bis zu 40 Millionen Pfund durch den Hype verloren haben.

Der Kern der Blase waren eine große Geschichte, politische Rückendeckung und soziale Ansteckung, aber es gab zu wenige echte Umsätze. Manch einer mag hier Parallelen zum aktuellen Boom bei Space-Aktien sehen.

Der Space-Aktien-Boom: Unendliche Weiten, unendliche Gewinne?

Heute heißt die große Börsen-Story nicht Südsee, sondern Weltraum. Laut Bloomberg soll SpaceX bei seinem geplanten Börsengang Aktien für 135 US-Dollar ausgeben und bis zu 75 Milliarden US-Dollar einsammeln. Die Bewertung liegt den gelieferten Bloomberg-Angaben zufolge bei mindestens 1,8 Billionen US-Dollar, Reuters spricht von 1,75 Billionen US-Dollar. Barron’s errechnete daraus ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 93,71, was bedeutet, dass Anleger heute vor allem für die Hoffnung auf künftiges Wachstum bezahlen.

Der Hype hat längst viele Space-Aktien erfasst. So liegt der VanEck Space Innovators ETF trotz jüngster Verluste seit Jahresbeginn noch fast 86 Prozent im Plus. Gleichzeitig zeigen einzelne Titel, wie stark die Euphorie den Sektor erfasst hat. Intuitive Machines liegt seit Jahresbeginn rund 121,31 Prozent im Plus. Iridium kommt auf ein Plus von 179,28 Prozent seit Jahresbeginn. Zudem legten die reinen Space-Aktien Rocket Lab und AST SpaceMobile im vergangenen Monat um rund 88 bzw. 85 Prozent zu, obwohl beide Unternehmen bislang nicht profitabel sind.

Auch im Reddit-Thread wird die Frage nach einer Space-Aktien-Blase offen gestellt: AST SpaceMobile hat eine hohe Marktkapitalisierung, aber kaum Umsatz, Rocket Lab hat umstrittene Umsatzangaben und SpaceX hat eine Bewertung, die selbst Optimisten schlucken lässt. Die Gegenseite verweist auf globale Satellitenkommunikation, Verteidigung, staatliche Aufträge, Skaleneffekte und den Traum einer neuen Infrastruktur im All.

Der Hype um Space-Aktien weist zunehmend typische Merkmale einer Spekulationsblase auf. Angetrieben vom erwarteten Mega-Börsengang von SpaceX wird die Space Economy an den Kapitalmärkten mit immer höheren Bewertungen versehen. Die Visionen reichen von globaler Satellitenkommunikation bis hin zur wirtschaftlichen Nutzung des Weltraums und beflügeln die Fantasie vieler Anleger:innen. Gleichzeitig steht ein großer Teil der Branche wirtschaftlich noch am Anfang: Zahlreiche börsennotierte Raumfahrtunternehmen schreiben weiterhin hohe Verluste, ihre Bewertungen spiegeln jedoch bereits die Erwartungen an ein künftiges Milliarden- oder sogar Billionengeschäft wider.

Fazit:

Der Vergleich mit der Südseeblase ist frappierend. Damals wie heute kaufen Anleger eine große Erzählung: neue Märkte, neue Macht, neue Gewinne. Prominenz, Exklusivität und Gruppendenken treiben die Fantasie der Anleger an – damals wie heute.

Ob Space-Aktien eine Blase sind, lässt sich aktuell nicht seriös sagen, denn der Begriff "Börsen-Blase" wird in der Regel erst rückblickend verwendet, wenn die Kurse nach einer Phase großer Euphorie deutlich einbrechen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



