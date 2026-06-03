Palantir Aktie heute im Minus - 03.06.2026

Die Palantir Aktie notiert aktuell bei 127,78€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,34 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,06 € entspricht. Der Kursrückgang der Palantir Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,34 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Palantir in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,49 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +11,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Palantir auf -16,77 %.

Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,84 % 1 Monat +3,55 % 3 Monate +5,49 % 1 Jahr +12,15 %

Informationen zur Palantir Aktie

Stand: 03.06.2026, 11:21 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 293,25 Mrd. € wert.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft, Snowflake Registered (A) und Co.

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,90 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -0,67 %.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.