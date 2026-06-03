Ölpreisschock treibt Erzeugerpreise weiter nach oben

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Ein starker Anstieg der Energiepreise infolge des Iran-Kriegs hat die Erzeugerpreise in der Eurozone weiter kräftig nach oben getrieben. Im April legten sie im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat um 4,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt damit gerechnet. Bereits im März hatte es einen Preisschub gegeben, nachdem die Erzeugerpreise in den sieben Monaten zuvor jeweils gefallen waren.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im April um 0,6 Prozent. Das hatten Volkswirte ebenfalls erwartet.