Deutsche Bank schwächeln - Kreditausfallrisiken im Fokus

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,79 % und einem Kurs von 26,45 auf Tradegate (03. Juni 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -8,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 51,36 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+47,06 % bedeutet.