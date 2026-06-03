AKTIE IM FOKUS
Deutsche Bank schwächeln - Kreditausfallrisiken im Fokus
- Deutsche Bank Aktien seit Handelsbeginn unter Druck
- Abschlag 3,4 Prozent und Rückkehr zur 50‑Tage‑Linie
- Finanzchef erwartet höhere Vorsorge für faule Kredite
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutsche Bank stehen am Mittwoch seit Handelsbeginn unter Druck. Am späten Vormittag weiteten sie ihren Abschlag auf 3,4 Prozent aus und kehrten damit an ihre 50-Tage-Linie zurück. Der europäische Branchenindex ist derweil mit leichtem Abschlag eher unauffällig.
Deutsche-Bank-Finanzchef Raja Akram sprach am Vormittag auf der "Goldman Sachs European Financials Conference". Dabei avisierte er, dass die Vorsorge für faule Kredite im zweiten Quartal wohl etwas über den Markterwartungen liegen dürfte. Das Umfeld bleibe für die Bank derweil aber konstruktiv und hinsichtlich der Ertragsziele für das Gesamtjahr herrsche Zuversicht./ag/men
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,79 % und einem Kurs von 26,45 auf Tradegate (03. Juni 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -8,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 51,36 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+47,06 % bedeutet.
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Ach ja - nochmal zu dem "Prüfer EY" der Deutschen Bank - diese Firma die dafür zuständig war die Abschlüsse der Firma Wirecard auf Richtigkeit zu prüfen !
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Soviel zum Aufsichtsratvorsitzenden Alexander Wynaendts, Wohnort: Den Haag, Niederlande
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Geplante feste zukünftige Vergütung: 1.150.000 €
Diese Tätigkeit scheint ihn nicht wirklich auszufüllen, das zeigen seine weiteren Aufgaben in Mitgliedschaften in vergleichbaren Kontrollgremien
Mitglied des Board of Directors, Air France-KLM Group S.A., Paris, Frankreich
Mitglied des Board of Directors, Uber Technologies, Inc., San Francisco, USA
Non-Executive Director, Chairman, Uber Payments B.V., Amsterdam, Niederlande
Non-Executive Board Member, Puissance Holding B.V., Rotterdam, Niederlande