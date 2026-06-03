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    AKTIE IM FOKUS

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    Deutsche Bank schwächeln - Kreditausfallrisiken im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank Aktien seit Handelsbeginn unter Druck
    • Abschlag 3,4 Prozent und Rückkehr zur 50‑Tage‑Linie
    • Finanzchef erwartet höhere Vorsorge für faule Kredite
    AKTIE IM FOKUS - Deutsche Bank schwächeln - Kreditausfallrisiken im Fokus
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutsche Bank stehen am Mittwoch seit Handelsbeginn unter Druck. Am späten Vormittag weiteten sie ihren Abschlag auf 3,4 Prozent aus und kehrten damit an ihre 50-Tage-Linie zurück. Der europäische Branchenindex ist derweil mit leichtem Abschlag eher unauffällig.

    Deutsche-Bank-Finanzchef Raja Akram sprach am Vormittag auf der "Goldman Sachs European Financials Conference". Dabei avisierte er, dass die Vorsorge für faule Kredite im zweiten Quartal wohl etwas über den Markterwartungen liegen dürfte. Das Umfeld bleibe für die Bank derweil aber konstruktiv und hinsichtlich der Ertragsziele für das Gesamtjahr herrsche Zuversicht./ag/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,79 % und einem Kurs von 26,45 auf Tradegate (03. Juni 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -8,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 51,36 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+47,06 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der Deutsche-Bank-Aktie: Debatten über Dividendenhöhe und Auszahlung (3,5% Brutto, Steuerabzug, Zahlungstermin CumEx+3), Aktie läuft aktuell seitwärts trotz starker Totalperformance (inkl. Dividenden ~287%); einige hoffen auf Kurs >30 bei Beruhigung geopolitischer Lage; Kritik an Kostenstrategie, Aufsichtsrat/Auditor und regulatorischen Eigenmittelanforderungen, die Wachstum/Kreditvergabe beeinflussen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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