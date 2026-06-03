🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPartners Group Holding AktievorwärtsNachrichten zu Partners Group Holding

    AKTIE IM FOKUS

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Partners Group stark unter Druck - Fonds-Rücknahme eingeschränkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Partners Group Aktie fällt um 16,8 Prozent
    • Rücknahmen auf fünf Prozent des NAV beschränkt
    • Schwache Performance seit 2025 und Marktunsicherheit
    AKTIE IM FOKUS - Partners Group stark unter Druck - Fonds-Rücknahme eingeschränkt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien der Partners Group haben am Mittwoch deutlich geschwächelt. Zuletzt fiel der Wert um 16,8 Prozent. Die Aktie der Private-Equity-Firma sackte damit auf ein neues Tief ab, nachdem sie bereits seit Anfang 2025 geschwächelt hat. Partners Group hatte die Rücknahme bei dem Private Equity Fonds "Global Value SICAV" eingeschränkt. Der Schritt erfolgte nach einem Anstieg der Rücknahme-Anträge bei dem Fonds, in den zu einem größeren Teil private Anleger investiert sind. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet.

    Die Einschränkung der Rücknahmen auf fünf Prozent des Nettoanlagewerts (NAV) sei ein Schutzmechanismus für die Fondsanleger, erklärte ein Partners-Group-Sprecher. Im zweiten Quartal lagen die Rücknahmebegehren für den Fonds mit 9,8 Prozent klar über dieser Schwelle.

    Die Zunahmen bei den Anträgen kämen nach den jüngsten Aussagen des Unternehmens in den Medien nicht unerwartet, schrieben die Analysten der UBS in einem Kommentar. Diese dürften einen breiteren Trend widerspiegeln, der über die USA hinausgehe. Gleichzeitig habe der Fonds in den vergangenen drei Jahren nur verhaltene Erträge gezeigt.

    Auch die Experten der Citigroup zeigten sich nicht überrascht. Sie verwiesen auf eine gestiegene Unsicherheit nach den Marktturbulenzen bei Private-Credit-Anlagen. Zudem habe die Partners Group im bisherigen Jahresverlauf eine schwache Performance gezeigt, was zu einer Revision der Konsensschätzungen nach unten führen könnte./tp/ra/AWP/mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Partners Group Holding Aktie

    Die Partners Group Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,32 % und einem Kurs von 743 auf Lang & Schwarz (03. Juni 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Partners Group Holding Aktie um -21,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Partners Group Holding bezifferte sich zuletzt auf 19,90 Mrd..

    Partners Group Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 46,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1100 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Partners Group Holding - A0JJY6 - CH0024608827

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Partners Group Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Partners Group stark unter Druck - Fonds-Rücknahme eingeschränkt Aktien der Partners Group haben am Mittwoch deutlich geschwächelt. Zuletzt fiel der Wert um 16,8 Prozent. Die Aktie der Private-Equity-Firma sackte damit auf ein neues Tief ab, nachdem sie bereits seit Anfang 2025 geschwächelt hat. Partners Group …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     