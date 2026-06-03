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    Spenn, Norwegian Reward und Strawberry starten erfolgreich auf GRAVTY und treiben das Next-Gen-Treue-Ökosystem der nordischen Länder voran

    Die Einführung setzt neue Maßstäbe für Treue-Ökosysteme in den nordischen Ländern und verbindet Millionen von Mitgliedern mit führenden Reise-, Hotel- und Einzelhandelsmarken.

    LONDON, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut, Schöpfer von GRAVTY, der weltweit führenden Cloud-nativen Wachstumsplattform für Unternehmen, gab heute auf dem Loyalty Summit EMEA den erfolgreichen Start von Spenn, Norwegian Reward und Strawberry auf GRAVTY bekannt und ermöglichte damit eine der ehrgeizigsten Initiativen für ein Loyalitäts-Ökosystem in den nordischen Ländern. Dieser Meilenstein unterstreicht die Position von GRAVTY als führende Loyalitätsplattform im europäischen Gastgewerbe, im Reiseverkehr und im Einzelhandel.

    From left to right: Geir Karlsen, CEO, Norwegian; Ole Robert Reitan, CEO, Reitan Retail; Petter Stordalen, Owner, Strawberry Group; Christoffer Sundby, CEO, Spenn Group

    Spenn wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, ein gemeinsames Treuepunktesystem zu schaffen, das das Sammeln und Verwenden von Prämien einfacher, flexibler und markenübergreifend relevanter machen soll. Das Ökosystem beginnt vorerst mit Norwegian und Strawberry und weitere Partner sollen im Laufe der Zeit hinzukommen. Gemeinsam bedienen die Programme Millionen von Mitgliedern in der gesamten nordischen Region und spiegeln eine breitere Verlagerung der Branche hin zu vernetzten Kundenbindungssystemen wider, die sowohl für die Verbraucher als auch für die teilnehmenden Marken einen Mehrwert schaffen.

    Die auf GRAVTY basierende Plattform ermöglicht Loyalitätstransaktionen in Echtzeit, ein ökosystemweites Engagement, partnergeführte Innovationen, personalisierte Erlebnisse und ein skalierbares Wachstum über mehrere Marken und Branchen hinweg. Die Implementierung bietet die technologische Grundlage, die für die weitere Expansion des Spenn-Ökosystems und seines wachsenden Partnernetzes erforderlich ist.

    „Spenn wurde gegründet, um traditionelle Treuemodelle in Frage zu stellen und den Kunden mehr Flexibilität, Einfachheit und Wert bei den Marken zu bieten, mit denen sie täglich zu tun haben", sagt Christoffer Sundby, CEO von Spenn. „Mit der Einführung von GRAVTY verfügen wir über eine hoch skalierbare technologische Grundlage, die es uns ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, unser Ökosystem zu erweitern und für die Kunden der teilnehmenden Marken ein noch besseres Erlebnis zu schaffen."

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    PR Newswire (dt.)
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