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    BERNSTEIN RESEARCH stuft Volvo B auf 'Neutral'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Volvo B auf 'Neutral'
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    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen belassen. Vom Kapitalmarkttag des Nutzfahrzeug- und Baumaschinenherstellers am 10. Juni erwarte er wie üblich keine detaillierten Finanzprognosen, schrieb Harry Martin in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Veranstaltung. Das Management dürfte sich dazu äußern, wie es seine Margen strukturell gesteigert habe und wo es noch Chancen für ein weiteres Wachstum sehe./rob/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 23:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 05:00 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 30,04EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.





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