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    Besonders beachtet!

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    Intel Aktie auf Höhenflug - 03.06.2026

    Am 03.06.2026 ist die Intel Aktie, bisher, um +8,01 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel Aktie auf Höhenflug - 03.06.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Intel Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.06.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +8,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 99,77, mit einem Plus von +8,01 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Intel Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -11,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,66 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Intel einen Anstieg von +192,44 %.

    Während Intel heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,10 %. Damit gehört Intel heute zu den auffälligeren Werten.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,41 %
    1 Monat +9,66 %
    3 Monate +144,46 %
    1 Jahr +439,51 %
    Stand: 03.06.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 499,08 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,06 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,55 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -2,54 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +0,25 % zu

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    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +7,18 %
    -10,70 %
    +8,11 %
    +145,06 %
    +439,48 %
    +218,44 %
    +96,82 %
    +226,89 %
    +4.936,98 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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