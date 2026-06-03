DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft K+S auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat K+S auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die angekündigte Übernahme des Salzgeschäfts des polnischen Chemieunternehmens Qemetica habe überrascht, schrieb Tristan Lamotte in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Kaufpreis beinhalte eine knapp höhere Bewertung als die von K+S, sei für ihn aber in Ordnung./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 14,65EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tristan Lamotte

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 10,50

Kursziel alt: 10,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

