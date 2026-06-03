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    Die Kasse soll wieder klingeln

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    ThyssenKrupp: Kommt jetzt die nächste Milliarden-Abspaltung?

    Der Konzernumbau des Essener Traditionskonzerns nimmt Fahrt auf. Welcher Unternehmensteil als nächstes an die Börse kommen soll.

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    Die Kasse soll wieder klingeln - ThyssenKrupp: Kommt jetzt die nächste Milliarden-Abspaltung?
    Foto: Christoph Reichwein/dpa

    ThyssenKrupp kommt beim Konzernumbau schneller voran als erwartet. Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres übertraf der Industriekonzern die Gewinnerwartungen der Analysten deutlich, und die Bank of America bekräftigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 15 Euro je Aktie. Treiber der positiven Einschätzung: der schrittweise Verkauf von Konzernteilen und die Aussicht auf weiteren Erlös aus dem Aufzugsgeschäft.

    Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) lag im zweiten Quartal bei knapp 200 Millionen Euro, rund 60 Prozent über dem, was Analysten im Konsens erwartet hatten und nahezu doppelt so hoch wie der eigene Schätzwert der Bank of America. Gegenüber dem schwachen Vorjahresquartal, in dem das Ergebnis nahe null lag, ist das ein markanter Sprung.

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    Der freie Mittelabfluss vor Akquisitionen fiel mit gut 330 Millionen Euro zwar negativ aus, aber deutlich geringer als im Vorjahreszeitraum. Die Jahresprognose des Unternehmens bleibt unverändert: bereinigtes EBIT zwischen 500 und 900 Millionen Euro, freier Cashflow vor M&A zwischen minus 600 und minus 300 Millionen Euro.

    Für das Gesamtjahr 2026 heben die Analysten ihre bereinigte EBIT-Schätzung um vier Prozent auf 765 Millionen Euro an. Für 2027 erwarten sie einen weiteren Anstieg auf gut eine Milliarde Euro.

    Die Aktie war in den vergangenen Wochen klar im Aufwind, seit dem Tief im März ging es rund 60 Prozent aufwärts für die Aktie, die mittlerweile wieder stabil im zweistelligen Bereich notiert. Der nächste mögliche Katalysator für die Papiere liegt in der Sparte Material Services, dem Stahlhandels- und Distributionsgeschäft.

    ThyssenKrupp bereitet diesen Bereich, dem die Bank of America einen Wert von rund 3,5 Milliarden Euro beimisst, auf eine eigenständige Zukunft vor. Erste vorbereitende Schritte in Richtung Kapitalmarkt sollen bereits eingeleitet worden sein. Ob am Ende ein Börsengang, eine Abspaltung oder ein Verkauf steht, ist noch offen — doch der Betrag entspräche knapp der Hälfte der aktuellen Marktkapitalisierung des Konzerns.

    Dazu kommt ein unerwarteter Zusatzertrag aus dem Aufzugsgeschäft: Der finnische Konkurrent Kone will ThyssenKrupp Elevator für einen Unternehmenswert von 29,4 Milliarden Euro übernehmen. ThyssenKrupp hatte das Geschäft zwar vor einigen Jahren an ein Private-Equity-Konsortium verkauft, hielt aber eine gehebelte Beteiligung.

    Der auf den Konzern entfallende implizite Wert aus dieser Transaktion wird auf rund 3,3 Milliarden Euro geschätzt — etwa 800 Millionen Euro mehr, als bisher in der Summen-der-Teile-Bewertung angesetzt war.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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