Nestle übernimmt Smart-Food-Pionier Yfood vollständig

Yfood wurde laut Website 2017 in München gegründet und beschäftigt über 150 Mitarbeitende./dm/ls/AWP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 84,58 auf Lang & Schwarz (03. Juni 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um -2,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 217,83 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,30CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 100,00CHF was eine Bandbreite von -12,46 %/+18,30 % bedeutet.