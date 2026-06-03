Nestle übernimmt Smart-Food-Pionier Yfood vollständig
- Nestlé übernimmt Yfood vollständig nach drei Jahren
- Yfood verkauft trinkfertige Mahlzeiten in 30 Ländern
- Umsatz 2025 rund 150 Mio Euro zweistelliges Wachstum
VEVEY (dpa-AFX) - Nach drei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit übernimmt Nestlé die Firma Yfood vollständig von ihren Gründern. Yfood bietet trinkfertige Mahlzeiten in 30 Ländern an. Das Unternehmen erzielte 2025 laut einer Mitteilung vom Mittwoch einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro und verzeichnete damit ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Yfood wolle nun die Expansion der Marke über Europa hinaus vorantreiben.
Bereits seit 2023 hält Nestlé eine 49-prozentige Minderheitsbeteiligung an Yfood. Vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen sollen die verbleibenden Anteile der Gründer zum 3. Juli an Nestlé übergehen. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.
Yfood wurde laut Website 2017 in München gegründet und beschäftigt über 150 Mitarbeitende./dm/ls/AWP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 84,58 auf Lang & Schwarz (03. Juni 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um -2,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 217,83 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,30CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 100,00CHF was eine Bandbreite von -12,46 %/+18,30 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nestle - A0Q4DC - CH0038863350
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nestle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nestlé
Mit Chefwechseln lassen sich Strategielöcher nicht stopfen
13 Monate, drei CEOs – und jetzt auch noch ein neuer Verwaltungsratspräsident. Nur eines bleibt: die erfolglose Strategie. Ein Kommentar.