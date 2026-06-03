Eureka Metals mobilisiert Explorationsprogramm 2026 auf Titanprojekt Tyee zur Weiterentwicklung hochgradiger Titanziele und zur Bewertung unerprobter EM-Anomalien

Vancouver, British Columbia – 3. Juni 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S58) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Mobilisierung seines Phase-1-Sommer-Prospektionsprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Titanprojekt Tyee (das „Projekt“) in der Nähe von Havre-Saint-Pierre, Québec, bekannt zu geben.

Höhepunkte

- Eureka hat Teams für sein Phase-1-Explorationsprogramm 2026 auf Titanprojekt Tyee in Québec mobilisiert

- Programm zur Bewertung vorrangiger Ziele, einschließlich Big Tio, NS Trend und East Nugget

- Historische Oberflächenprobenahmen ergaben Durchschnittsgehalte von bis zu 36,07 % TiO2 bei Big Tio

- Mehrere unerprobte elektromagnetische („EM“) Anomalien, die aus historischen SkyTEM-Flugvermessungen stammen, sollen bewertet werden

- Helikoptergestütztes Feldprogramm bis 17. Juni 2026 geplant

- Ergebnisse sollen dazu beitragen, weitere geophysikalische Untersuchungen und Folge-Explorationsarbeiten für die spätere Feldsaison 2026 zu priorisieren

„Angesichts mehrerer hochgradiger Titanziele, starker geophysikalischer Signaturen und mehrerer unerprobter EM-Anomalien, die auf dem gesamten Projekt identifiziert wurden, sind wir davon überzeugt, dass Tyee eines der vielversprechendsten aufstrebenden Titanexplorationsprojekte in Québec darstellt“, sagte CEO Danny Matthews. „Dieses Programm wurde konzipiert, um mehrere vorrangige Zielgebiete rasch voranzutreiben und gleichzeitig das weitere Explorationspotenzial des Distrikts zu erschließen.“

Phase-1-Prospektionsprogramm

Das Programm wird von IOS Geosciences geleitet und stellt die erste Phase des von Eureka geplanten Explorationsprogramms 2026 bei Tyee dar. Eine vierköpfige Feldcrew wurde am 28. Mai 2026 nach Havre-Saint-Pierre entsandt, wobei die helikoptergestützten Prospektionen voraussichtlich bis zum 17. Juni 2026 fortgesetzt werden.

Der Schwerpunkt des Phase-1-Programms wird auf einer Kombination aus kürzlich identifizierten EM-Anomalien und einigen der historischen Zielgebiete des Unternehmens mit höchster Priorität liegen, einschließlich Big Tio, NS Trend und East Nugget. Diese Ziele wurden mittels früherer Prospektionen, geophysikalischer Untersuchungen und Probenahmeprogramme identifiziert, die auf dem gesamten Projekt durchgeführt wurden, und stehen mit starken leitfähigen und magnetischen Signaturen in Zusammenhang, die als Hinweis auf eine ausgedehnte Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung interpretiert werden.

Historische Zielgebiete

Historische Oberflächenprobenahmen bei Big Tio ergaben Durchschnittsgehalte von 36,07 % TiO2 aus zwölf Gesteinsproben, während das Ziel NS Trend Durchschnittsgehalte von 31,89 % TiO2 in 15 Gesteinsproben und eine interpretierte Streichlänge von etwa 2,3 km ergab. East Nugget lieferte Durchschnittsgehalte von 34,50 % TiO2 in drei Gesteinsproben. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese Ziele das Größenpotenzial und die hochgradige Beschaffenheit der Titanmineralisierung im gesamten Distrikt Tyee verdeutlichen und systematische Folgeexplorationsarbeiten rechtfertigen.

Abbildung 1: Historische Titanzielgebiete, die auf dem Titanprojekt Tyee identifiziert wurden, einschließlich Big Tio, NS Trend und East Nugget. Die Abbildung verdeutlicht auch den Standort des Projekts innerhalb des Anorthosit-Komplexes Havre-Saint-Pierre in der Nähe der Lagerstätte Lac Tio von Rio Tinto, einer der größten Hartgestein-Titanlagerstätten der Welt.

Unerprobte SkyTEM-EM-Anomalien

Abgesehen von den in der Vergangenheit identifizierten Zielen werden im Rahmen des aktuellen Programms auch mehrere weitere EM-Anomalien bewertet werden, die aus umfangreichen geophysikalischen SkyTEM-Flugvermessungen stammen, die zuvor auf dem Projektgebiet durchgeführt wurden. Zahlreiche im Rahmen der Untersuchungen identifizierte leitfähige Ziele wurden bei früheren Feldprogrammen nur teilweise bewertet oder blieben gänzlich unerprobt. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass einige dieser Anomalien weitere geophysikalische Folgearbeiten und eine detaillierte Bewertung vor Ort rechtfertigen.

Im Rahmen der Prospektionsarbeiten werden tragbare „Beep Mat“-Systeme eingesetzt, die sich bereits bei der Identifizierung von Massivoxidmineralisierungen innerhalb des Distrikts als wirksam erwiesen haben. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass dieser Ansatz dazu beitragen kann, sowohl neu identifizierte EM-Anomalien als auch bereits bekannte mineralisierte Korridore entlang der titan-, vanadium- und scandiumführenden Trends des Projekts rasch zu bewerten.

Abbildung 2: Oberflächenausbiss einer titanhaltigen Ilmenitmineralisierung im Zielgebiet NS Trend auf dem Titanprojekt Tyee

Das Programm wird geologische Kartierungen, Prospektionen und Gesteinsprobenahmen umfassen, um die geologischen Interpretationen zu verfeinern und bekannte mineralisierte Trends zu erweitern. Es ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse des Phase-1-Programms das Unternehmen bei der Priorisierung weiterer geophysikalischer Untersuchungen und Folge-Explorationsarbeiten unterstützen werden, die für einen späteren Zeitpunkt in der Feldsaison 2026 geplant sind. Alle während des Programms entnommenen Gesteinsproben werden in den Einrichtungen von IOS Geosciences in Saguenay, Québec, aufbereitet, bevor sie bei akkreditierten Analyselabors zur Gehaltsbestimmung und geochemischen Analyse eingereicht werden.

Das Titanprojekt Tyee befindet sich innerhalb des Anorthosit-Komplexes Havre-Saint-Pierre an der North Shore von Québec, etwa 140 km nördlich von Havre-Saint-Pierre. Der Distrikt beherbergt die nahe gelegene Lagerstätte Lac Tio von Rio Tinto, eine der größten Hartgestein-Titanlagerstätten der Welt, und ist trotz seines günstigen geologischen Umfelds und seines beträchtlichen Potenzials für kritische Metalle nach wie vor unzureichend erkundet.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es gemäß seinem Omnibus Equity Incentive Plan insgesamt 100.000 Incentive-Aktienoptionen (die „Optionen“) an bestimmte Berater des Unternehmens gewährt hat. Die Optionen können innerhalb von drei Jahren nach dem Datum der Gewährung zu einem Preis von 0,45 $ pro Stammaktie ausgeübt werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Ryan Versloot, P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, das vielversprechend für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das vielversprechend für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung ist.

Im Namen des Board of Directors

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekametals.com

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Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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Die Eureka Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 0,295EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.