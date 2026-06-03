Worthington will Klöckner von der Börse nehmen - Delisting-Angebot beabsichtigt
- Worthington kontrolliert rund 62 Prozent der Aktien
- Delistingangebot 11 Euro je Aktie ohne Annahmeschwelle
- Keine Standortschließungen oder Entlassungen geplant
COLUMBUS (dpa-AFX) - Worthington Steel hat die Übernahme von Klöckner & Co vollzogen und will das Unternehmen nun von der Börse nehmen. Der US-Konzern habe sich rund 62 Prozent der ausstehenden Klöckner-Aktien gesichert, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch in Columbus (Ohio) mit. Im Rahmen eines geplanten Delisting-Angebots wollen die Amerikaner den noch verbliebenden Aktionären 11,00 Euro je Anteilsschein in bar zahlen. Das Angebot unterliege dabei keinen Vollzugsbedingungen und enthalte keine Mindestannahmeschwelle. Zuletzt notierte die Klöckner-Aktie wenig verändert bei 12,48 Euro.
Weitere Details zum Delisting-Angebot und zum erwarteten Zeitplan will Worthington Steel mit Veröffentlichung der Angebotsunterlagen mitteilen.
Klöckner & Co hatte seinen Aktionären im Februar empfohlen, das Übernahmeangebot von Worthington Steel anzunehmen. Aufsichtsrat und Management hielten den Angebotspreis von 11 Euro je Aktie für "attraktiv, fair und angemessen". Demnach soll Klöckner weiter unabhängig von dem aktuellen Vorstand unter Konzernchef Guido Kerkhoff geführt werden. Es seien keine Standortschließungen oder Entlassungen geplant.
Der Wert des Geschäfts beläuft sich früheren Angaben zufolge auf rund 2,1 Milliarden Euro. Großaktionär Friedhelm Loh hat seinen Anteil von rund 41,5 Prozent ebenfalls angedient./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 12,44 auf Tradegate (03. Juni 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +1,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Mrd..
Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -11,58 %/-35,69 % bedeutet.
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Die 12 Euro bei den eingereichten Aktien waren den schlauen ETFs geschuldet, die indexprovider stellen bei einem Übernahmeangebot, sobald 50% erreicht werden, auf die tendered line um.
Ich habe das auch nicht verstanden. Das einzige einigermaßen realistische Szenario, das mir einfällt, wäre tatsächlich die Spekulation auf Nachbesserung. Aber mir fällt da auf Anhieb keine Übernahme ein, wo nach erfolgreichem Abschluss noch nachgebessert wurde.
Worthington sammelt sicherlich für über elf Euro innerhalb der Jahresfrist nicht ein, denn dann müssten sie ja bei allen Einreichern nachbessern. Wie hier schon mehrfach geschrieben, ist die aktuelle Planung erst mal ein BGAV.